Egyszerű és kedvező megoldások kisvállalkozásoknak

Erdei Zsuzsa, az Erste Bank kisvállalkozói területének igazgatója

Az Erste Banknál a szabadon felhasználható Széchenyi Kártya Folyószámlahitelt a kisvállalkozások már 50 millió forintos összegig megkaphatják ingatlanfedezet nélkül. Az 1+1 éves futamidejű konstrukció állami kamat- és garanciadíj-támogatással vehető igénybe, és kamatot csak a ténylegesen felhasznált hitelösszeg után kell fizetni. Hasonlóan kedvező feltételekkel vehetik fel a kisvállalkozások az Ersténél a Széchenyi Forgóeszközhitelt, melynek futamideje akár 36 hónap is lehet. Ezt a hitelt 25 millió forintig már azok a kisvállalkozások is igényelhetik, amelyeknek csak egy éves lezárt mérlegük van.Erdei Zsuzsa szerint a kisvállalkozások nemcsak kedvező hiteleket, hanem nagyon vonzó számlacsomagokat is találnak az Ersténél. Ilyen az új 100 Forintos számlacsomag, amely ideális megoldást kínál az alacsonyabb árbevételű vállalkozásoknak, legyenek azok gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy egyéb önálló vállalkozói tevékenységet végzők. Az új számlacsomagban a kisvállalkozók az elektronikus csatornákon történő eseti átutalásokat is kedvező jutalékokkal tudják igénybe venni, díjmentesen jár hozzá TeleBank, MobilBank és Netbank szolgáltatás, illetve VISA Electron bankkártya.Újdonságnak számít az Erste Smart számlacsomag is. Ez azoknak a kisvállalkozásoknak szól, amelyek szeretik az egyszerű és átlátható megoldásokat. A számlaforgalomtól függő havi csomagdíj korlátlan számú interneten keresztül indított eseti forintátutalást tartalmaz bankon belül vagy kívül, amelyekért kizárólag a pénzügyi tranzakciós illeték mértékével megegyező banki díjat kell fizetni. Ugyanezzel a kedvezményes díjjal teljesülnek a csoportos beszedések, az internetbank pedig havidíjmentes. Az ügyfeleknek minden hónap első készpénzfelvétele kedvezményes, ráadásul nem kell megfizetni az első dombornyomott Visa Business vagy Mastercard Business kártya kibocsátási díját sem, mellyel országszerte 405 Erste Bank ATM-ből lehet készpénzt felvenni.A számlacsomag további előnye, hogy nincs számlanyitási vagy számlavezetési díj, a havi csomagdíj rugalmasan követi az ügyfél számlaforgalmát: az ügyfél mindig a számára legkedvezőbb mértékű díjat fizeti, ráadásul most az első hat hónapban az Erste elengedi a havi csomagdíjat.