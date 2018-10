Egyedülálló útikalauz-sorozatok legújabb kötete: TOP 50 látnivaló a Balaton-felvidéken

A tartalomból

Bezselics Ildikó felelős szerkesztő ajánlásával



"Az elmúlt évben közreadott TOP 50 látnivaló a Kisalföldön című kiadványunk sikere nyomán tovább kalauzoljuk olvasóinkat: a Bakonyon áthaladva ezúttal Balaton északi partján térképeztük fel a rövid autózással elérhető kirándulóhelyeket.



A látnivalókat első sorban helyrajzi szempontok alapján csoportosítottuk, megkönnyítve ezzel a programok tervezését a rendelkezésre álló idő függvényében. A látnivalók összeállításánál törekedtünk a változatosságra, így minden körzetben ajánlunk élményprogramokat (túrát, sportolási lehetőséget), természeti kincseket és történelmi emlékeket is. 10 fejezetbe csoportosítottuk a legfontosabb 50 úticélt – egy-egy fejezet nagyjából egy hosszú hétvégét kitöltő látnivalót tartogat.



Az elmúlt évtől eltérően most nagyobb hangsúlyt fektettünk a gasztronómiára: az egyes célpontok körzetében feltérképeztük a kínálkozó lehetőségeket, és több árkategóriában ajánlunk megbízható vendéglátóhelyeket – ugyanígy jártunk el a szállásajánlatok tekintetében is.



Mivel Magyarország egyik leggazdagabb, legsokszínűbb borvidékén járunk, külön ajánlóban kaptak helyet a legnevesebb borászatok és az általuk kínált turisztikai lehetőségek.



Bízom benne, hogy e kiadvány segítségével Önök is örömmel fedezik fel az Észak-Balaton másik arcát."



Részlet a TOP 50 látnivaló a Balaton-felvidéken című kiadványunk bevezetőjéből.