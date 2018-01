Egy hajóban evezünk

„Ha jó a minőség, ha helyes az irány, arra joggal vagyunk büszkék, s meg kell mutatni a világnak" – mondja Marczali Zoltán, miközben a Forbesban megjelent kétoldalas cikket mutatja. A világ egyik legismertebb és legbefolyásosabb üzleti magazinjában megjelenni több szempontból is üzenetértékű: a jelenlegi és leendő ügyfelek felé a minőség és a stabilitás üzenete, a cég saját dolgozóit pedig megerősíti abban, hogy egy megbecsült és jól működő vállalkozás részei a munkájukkal.„Az elmúlt tizennégy évben is hasonló szellemben és minőségben dolgoztunk, de úgy éreztük, most jött el az ideje annak, hogy a tágabb világgal is megismertessük, mit tudunk, és milyen elvek vezetnek minket" – mondja a cégvezető.„Annál is inkább, mert a mi munkánk nem a »nagyközönség« előtt, hanem a háttérben zajlik. Azonban egy kicsit más szemlélettel, mint a konkurens irodáké. Jól és precízen könyvelni ugyanis sokan tudnak, mi azonban ennél többet nyújtunk: tényleges támogatást az üzleti döntésekhez."Ennek szellemében fejlesztette ki a MASC Kft. „digitális könyvelőiroda" szolgáltatását, amely az ominózus Forbes-cikk fő témáját is adta. Az MZ/X névre keresztelt szolgáltatás új alapokra helyezi a vállalkozások és könyvelőirodájuk kapcsolatát, gyorsabbá és egyszerűbbé téve a kapcsolattartást. Ennek keretében a MASC minden, az MZ/X szolgáltatást igénybe vevő ügyfele számára létrehoz egy személyre szóló, biztonságos virtuális tárhelyet, ahova az feltöltheti a vállalkozásával kapcsolatos összes fontos dokumentumot: számlát, bizonylatot, banki kivonatot, szállítólevelet. A digitális dokumentumtárba beérkező anyagokat a MASC munkatársai már a következő munkanapon feldolgozzák, így mindig friss adatokkal tudnak ügyfeleik rendelkezésére állni. Így a vállalkozók mindig naprakészek lehetnek cégük pénzügyi állapotáról, s ennek köszönhetően gyorsan tudnak reagálni a változásokra. „Ez a rugalmasság, alátámasztva a szakmai tudásunkkal és tapasztalatunkkal, kincset érhet egy vállalkozás számára, különösen ott, ahol nincs külön pénzügyi osztály" – mondja Marczali Zoltán.

A cégvezető egyik célja, hogy megváltoztassa az emberek fejében élő képet, mely szerint a könyvelés a „szükséges rossz". „Ez egy értékes szakma, és azzal a pluszszolgáltatással, amelyet a MASC nyújt, még inkább az. Minden vállalkozás egy hajó, amelynek a biztos navigáláshoz friss és pontos adatokra van szüksége. Ezek nélkül csak a homályban sodródik, ha azonban egy cégvezető hozzájut a saját aktuális helyzetét jelző legfrissebb adatokhoz, az olyan, mintha csúcstechnológiával támogatva haladna a célja felé. Mennyivel másabb ez, mint ha hetekkel korábbi adatokra támaszkodva vagy csupán rutinból kellene vezetnie!" – hoz egy érzékletes hasonlatot Marczali Zoltán.Az ügyvezető a minőségi sajtómegjelenések erejét a munkáltatói márkaépítésben is érzi, amely a munkaerő megtalálásában és megtartásában jelent segítséget. „Előfordult, hogy valaki azért jelentkezett hozzánk dolgozni, mert olvasott egy rólunk szóló cikket, és tetszett neki a szemlélet, amit képviselünk. Ennek azért is örültem nagyon, mert szeretném, ha a kollégáim is büszkék lennének a munkájukra, a cégre. De több potenciális ügyfél is jelentkezett nálunk egy-egy cikkünket olvasva, azzal, hogy pont ezt a szemléletet, ezt a hozzáállást kereste" – mondja Marczali Zoltán. S bár maga is nem egyszer találkozott már a jellegzetes magyar menta­litás részeként megjelenő irigységgel, hiszi, hogy motivációt és ösztönzést jelenthet, ha egy sikeres vállalkozás büszke arra, amit elért.A MASC Kft. távlatokban gondolkodó, innovatív vezetője olyannyira hisz a kommunikációban és a közösségépítésben, hogy tervei között egy helyi üzleti klub létrehozása is szerepel. Olyan kis- és középvállalkozásokat nyerne meg a célnak, amelyek hozzájuk hasonlóan nyitott, ambiciózus és innovatív szemléletet képviselnek, s hiszik, hogy a jó üzleti és személyes kapcsolatokból mindenki profitálhat.