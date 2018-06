Duplájára nő a HBPO létszáma: már lehet jelentkezni az autóipari céghez

(x)

„Óriási fejlődés előtt állunk, ennek köszönhetően számos pozícióra keresünk munkatársakat győri üzemünkbe. Június 21-én és 22-én két toborzási nyílt napot szervezünk, ahol azt is megmutatjuk, hogyan készülnek az Audi modellek csúcsmodern front-end moduljai" – mondta Bochdalovszky László, a HBPO Automotive Hungária cégvezetője.A HBPO toborzási nyílt napokról ide kattintva talál bővebb információt! Új időszámítás kezdődött a cégnél, amely hat éve működik Győrben és két éve indította el fehérvári üzemét. Legnagyobb partnere, az Audi dinamikusan növeli a megrendeléseit, Székesfehérváron pedig a Porsche, az Audi és a Daimler mellett hamarosan még több prémium autómárkának gyártanak alkatrészeket. A cég német anyavállalata idén tavasszal kutatás-fejlesztési központot is alapított Győrben.„Nemzetközi hátterünknek köszönhetően a járműipar élvonalába tartozunk, helyi szinten pedig a profi és összetartó csapatunk az, amire nagyon büszkék vagyunk" – emelte ki Bochdalovszky László. A HBPO szerethető munkahelyet kínál azoknak, akik a jövő iparában akarnak elhelyezkedni.A front-end modulok fejlesztése és gyártása az autóipar egyik legizgalmasabb területe, hiszen az autó eleje egyaránt meghatározó a jármű karaktere és biztonsága szempontjából. A front-end modul aprólékosan megtervezett és precízen kivitelezett rendszere tartalmazza a világítás, a hűtés-fűtés, a gyalogos- és utasvédelem számos elemét is.A HBPO 25 éve, az elsők között specializálódott front-end modulok tervezésére, fejlesztésére, összeszerelésére és logisztikájára. Ma világszerte 32 országban van jelen és több mint 5,7 millió front-end modult gyárt évente, mellyel piacvezető pozíciót tölt be.