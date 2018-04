Csodás termálfürdő a határ túloldalán

Thermalpark Dunaszerdahely, Bősi út 237/38.

Tel.: 00 421 552 40 91 vagy 00 421 905 895 964

E-mail: recepcia@thermalpark.sk

Dunaszerdahely a határt alkotó Dunától pár perc autózásra, Győrtől 35 kilométerre és félórányi autóútra fekszik. A Csallóköz szívében 22 ezren élnek, nagy részük magyar, magyarul mindenki beszél. Dunaszerdahelyen a Duna mögé szorult Magyarországról átránduló is otthon érzi magát.Egy-egy nagyobb ünnep, hosszú hétvége előtt másról sem szólnak a hírek: elfogytak a szállások, dugig a hotelok, wellneszelni akar az ország. Helyet találni nehéz. Aki megyénkből indulna útnak, elég, ha térképet kap a kezébe, máris megoldásra talál: a dunaszerdahelyi Thermalpark minden szempontból tökéletes.A több mint 18 hektáron elterülő üdülőközpontban 10 úszásra és pihenésre alkalmas, 24-39 °C hőfokú termál- és kútvizes kül-, illetve beltéri medence várja a kikapcsolódásra vágyókat. Az 1600 méter mélyről feltörő termálvíz ásványianyag-tartalma miatt nemcsak kellemes kikapcsolódásra alkalmas, hanem a mozgásszervi megbetegedésekre is jótékony hatással van. A legkisebbek számára gyermekcsúszda, a nagyobbaknak a 7 csúszdából álló csúszdatorony szolgál szórakozással a meleg napokon. Az aktív pihenésre vágyókat multifunkciós sportpálya, salakos teniszpálya, minigolf, strandröplabda, szabadtéri sakk és szabadtéri asztalitenisz várja. Tavuk a nyári hónapokban csónakázásra, kajakozásra és szörfözésre nyújt lehetőséget.A fürdő fedett részében vendégeik az időjárástól függetlenül is élvezhetik a különleges vízi attrakciókat. A wellnesz medencében vízköpők, vízágyúk, vadvízi csatorna, masszázságyak, pezsgőfürdő szolgálja ki a vízi szórakozásra áhítozókat, emellett kisebb úszó-, illetve gyermekmedence is található. A magas ásványianyag-tartalmú termálvizes Rotundának a fedett mellett kültéri része is van, ami különösen esős, havas időben teszi különlegessé a fürdőzést.Szaunavilágukban négy típusú szauna található: finn, infra, bio és pára, melyek mellett sókabin, jakuzzi, élményzuhanyok és egy hűtőmedence áll a pihenni vágyók rendelkezésére.A háromcsillagos Thermalpark Hotel 47 klimatizált, modern berendezésű, összkomfortos szobájából gyönyörű kilátás nyílik a medencékre és a Thermalpark tavára. Vendégeik ingyenes strandbelépőt kapnak.Hétvége, szabadnap, vakáció, hosszú hétvége vagy csak egy pár órás kikapcsolódás a kemény munka után? Dunaszerdahely ideális. Harminc perc autóval, magyar környezet, magas színvonal, termálvíz. Teljes relaxáció, megújulás.