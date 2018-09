Családi nap: sportosan erősíti az összetartozást - nagy népszerűségnek örvendenek az ,,erőpróbák"

Kicsik és nagyok is jól szórakoztak a gömbfocin.

Négy évvel ezelőtt ugyanis egy pályázatnak köszönhetően a Nemak támogatást nyert vállalati sportnap megrendezéséhez, így akkor jelentősen átalakult a megszokott dolgozói rendezvény programja. Bár kezdetben volt egy kis tartózkodás a dolgozókban, ma már nagy népszerűségnek örvendenek az „erőpróbák". Így volt ez az idei családi napon is, ahol a többi között mászófal, darts, kosár- és röplabda, pingpong, amerikai foci, lézerharc, óriás trambulinok mozgatták meg a családokat. Az egész napos rendezvényen vágták fel azt a hatalmas tortát is, amellyel a Nemak 25 éves születésnapját ünnepelte a vállalat.„Az elmúlt évek dolgozói elégedettség felméréseiből is kiderül: a munkatársaink nagyra értékelik, hogy ez a nap róluk/nekik szól. A családi napunk erősíti a lojalitást, az összetartozást – tényleg mindenki születésnaposnak érezheti magát!" – mondta Csizmadia Tamás, a vállalat üzemi tanácsának elnöke. Hozzátette: a rendezvény jó példa arra, hogy a Nemak nemcsak a győri sportéletet, hanem a mozgás népszerűsítésével saját dolgozóinak egészséges életmódját is támogatja.