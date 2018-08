Casino Win GYŐR - a póker új győri otthona

(X)

Már több mint két éve állnak nyitva a térség legmodernebb kaszinójának kapui, a szórakozás egy új dimenzióját tárva a nagyközönség elé. A betérő vendég a közel nyolcszáz négyzetméternyi játéktér majd százötven nyerőgépe, valamint harminc élőjáték-helye között hamar a hétköznapok hősének érezheti magát. A Casino Win Győr különlegessége, hogy nyerőautomatáin több klasszikus játékasztallal és már külön pókerteremmel is várja a vendégeket, ahol a szerencsét a tudással ötvözve válthatjuk valóra játékos álmainkat.Póker – a tudáson alapuló szenvedélyAz elegáns játéktértől elválasztva a pókerezés szerelmeseit külön terem fogadja a Casino Win Győr falai közt, ami már több mint egy éve rendszeresen ad otthont pókerversenyeknek, de immár több mint fél éve masszív bázisa is a Győrben lassan újraépülő legális pókerkultúrának. A korábban üzemelő félillegális sötét pincehelyiségek helyett méltó környezetbe került a játék, amely komoly stratégiát igénylő, tudásalapú szenvedélye e játékforma kedvelőinek.Az egyre bővülő pókertorna-választéknak hála ma már a milliós garantált versenyektől a kisebb tornákig választhatnak játékformát az érdeklődők. Az aktuális választékról a kaszinó honlapján mindig elérhető friss információ. Jelenleg 5 torna- és cash game asztal üzemel a teremben, minden nap van lehetőség játékra, szakértő játékmenedzsment mellett.A kaszinó vezetése folyamatosan lehetőséget biztosít cégek, baráti társaságok számára is a játékélmény megtapasztalására. Fun game-re és játéktanítási lehetőségre bármikor lehet jelentkezni a kaszinó recepcióján, ahol az időpont-egyeztetésben és a vendéglátás egyedileg igényelt formájában a személyzet bármikor készséggel segítségükre lesz.Az év 365 napján, 0–24 órás nyitvatartási idővel üzemelő kaszinó számos meglepetéssel, egyedi rendezvényekkel, extra nyereményjátékokkal várja a győrieket és a távolabbról idelátogatókat.Ennek jegyében augusztus 17-én egy különleges pókeresttel is kedveskednek a vendégeknek. A ház vendége lesz ezúttal Korda György és Balázs Klári, akik a játékba bekapcsolódva egyedi szakkommentárral színesítik azt, és természetesen az örökzöld dallamok sem maradhatnak majd el.A teljes kaszinóélmény jegyében, az izgalmasnak ígérkező buli mellett természetesen játékokból sem lesz hiány, és mindenki próbára teheti majd Fortuna kegyeit is, bármely kiválasztott játékasztalnál.A belépés – 18 év fölött – az első alkalommal regisztrációköteles, utána saját klubkártyájával térhet vissza a vendég, hogy újra és újra fordíthasson egyet saját élete szerencsekerekén. Fedezze fel a Casino Win Győr világát most minden kockázat nélkül, kedves hoszteszeink már a bejáratnál fogadják, és mindenben segítségére lesznek.