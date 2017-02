Bemutatkozik a Fiat Tipo család legújabb tagja, a kombi

Ez év januárjában érkezett meg a Tipo család harmadik tagja, a Tipo kombi. A tágas belső térrel és az 520 literes csomagtérrel rendelkező autó megfelelő kényelmet nyújt mind a hétköznapi rohanásban, mind a hétvégi kirándulások során.Motorizáltságát illetően háromfajta benzin- (1.4, 1.4 Tjet és 1.6) és kétfajta dízelmotorral (1.3 és 1.6) érhető el ez a karosszéria. A tavalyi év során megjelent két-, négyajtós és ötajtós társa nagy sikert aratott a magyar piacon, és a vásárlók közkedvelt autójává vált.Az új modell hatalmas előnye a már korábban említett tágas csomagtér, amely számtalan módon variálható, mind mélységében, mind hosszúságában, ezáltal számtalan igényt kielégít.



9027 Győr, Pesti út 4.

Tel.: 96/513-100

www.autoforumriegler.hu

E-mail: riegler@autoforumriegler.hu Autófórum Riegler Kft.9027 Győr, Pesti út 4.Tel.: 96/513-100E-mail:

A győri Fiat márkakereskedés, az Autófórum Riegler Kft. az új modell bemutatása érdekében nyílt napokat rendez február 16-17-18-án. A Fiat modellek megtekintése mellett az érdeklődőknek lehetőségük lesz a típusok kipróbálására, valamint egyedi ajánlatokkal fogják megajándékozni őket. Főszerepben természetesen a Tipo kombi lesz, de emellett a Fiat család összes modellje (Tipo Sedan, Tipo Hatchback, illetve az egész Fiat paletta) jelen lesz.A márka alapvető jellemzője a megbízhatóság, a kényelem és a biztonság. Mint mindegyik modell, úgy a Tipo kombi is tartalmazza ezeket a sajátosságokat, valamint ezenfelül számos extra is kérhető az autóhoz. Ilyen az automata klíma, a tolatóradar, a tolatókamera, az ülésfűtés, a tempomat, a Bluetooth-os telefonkihangosító, TomTom navigáció, melyhez 7"-os érintős, központi kijelző is társul.Látogassanak el a győri autószalonba, ahol a márkakereskedés kollégái készséggel állnak rendelkezésre, legyen szó bármilyen kérésről. Számtalan kedvezménnyel várják, nemcsak a Tipo, de az összes Fiat modellt illetően. Ha a nyílt napok keretein belül vásárol autót, legyen szó bármelyik modellről, hihetetlen akcióban lesz része.Ha egy hosszú távon megbízható, biztonságos, tágas autót keres, mely gazdaságosan fenntartható, sőt ár-érték arányban Önnek is kényelmesen elfogadható, látogasson el a márkakereskedésbe, ahol nagyon szívesen tesznek eleget kérésének. (X)