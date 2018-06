Az otthon érték, az ingatlan üzlet

Hatalmas a kereslet a társasházak építésére alkalmas telkek iránt

Sok idős ember szívesen költözne kényelmesebb vagy kisebb lakásba

Nem titok, hogy a győri ingatlanpiac dübörög, hatalmas a kereslet új lakások, házak, építési telkek iránt. Mégis nagyon sokan vannak, akiknek a tulajdonában olyan ingatlan van, amit nagyon jó áron lehetne értékesíteni, valamiért mégis halogatják a döntést, vagy egyszerűen nem foglalkoznak vele. Molnár Kristóf, az Openhouse ingatlanhálózat egyik tulajdonosa szerint nem érdemes „ülni" a gyakran kisebb vagyont érő ingatlanokon, hiszen most nagyon jól lehet kiszállni belőlük.– Győrben gomba módra nőnek ki a földből az új lakóparkok, társasházak, nagyon nagy az igény az új lakásokra, az építésükre alkalmas telek viszont egyre kevesebb... Ezért az építési telkek szinte kincset érnek, különösen a város bizonyos frekventált részein, ahol kevés a beépíthető telek. Ilyen például Sziget-Újváros, Révfalu „régi" családias része, Nádorváros, Szabadhegy, és persze a belváros, ezeken a kerületekben a befektetők sorban állnak az eladó területekért – mondja a cégvezető.Nem érdemes tehát halogatni az eladást, hiszen most talán a legjobb árat kaphatja tulajdonosa egy-egy lebontandó házért vagy telekért. Hogy pontosan mennyit, az számos körülménytől függ; a legfontosabb – az elhelyezkedés mellett – az, milyen ingatlan építhető az adott telekre, hiszen nem mindegy, hogy az egy nagyobb beruházás vagy csak egy kisebb társasház felhúzására alkalmas.– A jellemzően családi házas övezetekben gyakran sok a kötöttség, sok helyen csak ikerház vagy 2-4 lakásos társasház építését engedi a városi szabályozási terv, míg máshol nagyobb vagy több épület is felépíthető. Ez az adott ingatlan, terület övezeti besorolásától függ. Előny, ha a telek könnyen megközelíthető – a saroktelkek például általában értékesebbek –, ha jó az infrastruktúra, és fontos szempont az is, hogy van-e lehetőség felszíni parkolóhelyek kialakítására a telken, egy mélygarázs építése ugyanis nagyon megdrágítja a beruházást. S persze számolni kell az esetleges bontás, illetve, ahol ez előírás, a megelőző régészeti feltárás költségével is – sorolja Molnár Kristóf, mennyi tényező befolyásolja egy ingatlan értékét.Nem csoda, hogy azt tanácsolja, aki kacérkodik az eladással, keressen meg egy szakértő céget, ahol segítenek beárazni az adott ingatlant. Az Openhouse profi szakemberei egy kötetlen beszélgetés keretében, minden körülményt mérlegelve segítenek megbecsülni a telek vagy ház értékét, és kihozni belőle a lehető legtöbbet. Sőt, igény szerint rögtön össze is hozzák a tulajdonost a potenciális vevőjelöltekkel, beruházókkal, hiszen számos vállalkozó van az ingatlanhálózat látókörében, akik „keresik a helyét a pénzüknek". Köztük nagyobb projektekben, 50-100 lakásos lakóparkokban utazó befektetők és kisebb, sorházakat, ikerházakat építő vállalkozók egyaránt.A jelenlegi ingatlanpiaci helyzet remek lehetőséget kínál többek között azoknak az időseknek, akik számára egyre inkább gondot jelent egy családi ház fenntartása, és kényelmesebb körülmények közé költöznének.– Jellemzően nagyobb, 40-50 éves házakról van szó, amelyekre már folyamatosan költeni kell, a rezsiköltségük nagyon magas – gyakran még megfelelően szigetelve sincsenek –, sokszor túl nagyok is egy vagy két embernek. Idős tulajdonosaik a ház eladásával gond nélkül kényelmes, frekventált helyen lévő lakásba költözhetnek – mondja az Openhouse vezetője.Az egyszerű eladás mellett gyakori, hogy az eladó nem készpénzt, hanem a telken épülő társasházban egy lakást kap ellenértékként. Ez tökéletes megoldás például akkor, ha valaki ragaszkodik a megszokott környékhez. Mivel sok esetben egyedi, személyre szabott megállapodás születik a telket vagy házat megvásárló vállalkozóval, az akár albérletet is biztosíthat az építkezés idejére, ami általában egy év körül van.Vannak, akik egy örökölt ingatlan tulajdonosai, s gyakran nem is tudják, mit kezdjenek a telekkel vagy régi házzal. Ők most kiemelkedő haszonnal adhatják tovább, s vásárolhatnak például kiadásra szánt lakást az árából, hiszen Győrben még mindig az ingatlan a legjobb befektetés.Hogy meddig, az Molnár Kristóf szerint kiszámíthatatlan: bár a győri ingatlanpiac még mindig felívelőben van – igaz, egyre lassuló ütemben –, minden fellendülést visszaesés követ. Hogy ez mikor következik be, senki nem tudja, de egy biztos: aki most adja el ígéretes ingatlanját, biztosan jól jár.