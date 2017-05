Az okostelefon után itt az okosbankszámla

(X)

azkisvállalati szegmens osztályának vezetője szerint ma Magyarországon a vállalkozások számára a fejlődés egyik legfontosabb feltétele a rugalmasság. Egy kisvállalkozás egészen másként működik, mint egy nagyobb vállalat, nem csak méretében és árbevételében különbözik attól. Számos dolgot maga a vállalkozás tulajdonosa végez. Neki az a legfontosabb, hogy fő tevékenységére tudjon koncentrálni, és minél kevesebb dolga legyen minden olyan feladattal, ami nem kapcsolódik szorosan ehhez. Ezért olyan megoldásokra van szüksége a mindennapos banki ügyletek esetében is, amelyek szinte helyette dolgoznak.Az Erste a kisvállalkozások bankolási szokásait elemezve azt tapasztalta, hogy a számlaforgalmuk hónapról hónapra változhat, miközben a számlacsomagért minden hónapban ugyanakkora havi díjat kell fizetniük. Erre a problémára kínál megoldást az Erste Bank az új Erste Smart számlacsomaggal. Huszár István szerint ez azoknak a vállalkozásoknak szól, akik szeretik az egyszerű és átlátható megoldásokat. Az Erste Smart számlacsomaggal az ügyfél nem kényszerül arra, hogy akkor is magas havi díjat fizessen, ha alacsony a havi számlaforgalma. Az Erste Smart havi csomagdíja ugyanis rugalmasan követi a számlaforgalmat, így az ügyfél mindig a számára legkedvezőbb és forgalmának megfelelő mértékű díjat fizeti. A havidíj-sávok közti váltás automatikusan történik, anélkül, hogy ezt a vállalkozásnak bárhol jeleznie kellene. A szakember szerint az Erste Smart ma a legrugalmasabb céges számlacsomag a piacon, igazi okos megoldás a kisvállalkozások számára.Az Erste Smarttal ügyfeleink korlátlan számban indíthatnak átutalásokat az internetbankon keresztül, emellett minden hónap első bankkártyás készpénzfelvétele kedvezményes, és nem kell megfizetni az első dombornyomott Visa Business vagy MasterCard Business kártya első éves díját sem. A számlacsomag további előnye, hogy forintszámla esetén nincs számlanyitási és számlavezetési díj sem.Sok vállalkozás tart a bankváltástól még akkor is, ha máshol kedvezőbb kondíciókat, jobb kiszolgálást kapna. Az Erste Bank a váltás megkönnyítése érdekében az adminisztráció egy részét leveszi az új ügyfelek válláról, értesíti a cégbíróságot és az adóhivatalt is a bankszámlaváltozásról, valamint a vállalkozások cégkivonatukat elektronikus formában is feltölthetik az Erste Bank weboldalán keresztül, tovább egyszerűsítve ezzel a bankváltással járó adminisztrációt. Huszár István szerint így már valóban csak egy egyszerű döntés kérdése, hogy a vállalkozások a bankszámlájukat is okos megoldásra cseréljék.