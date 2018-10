Az életre készít az évnyitó - A Nemaknál biztos életpálya vár az elhivatott diákokra

Tálcatűz oltása porral oltóval. Fotó: Kovács Kornél

A legtöbben járműipari fémalkatrészgyártónak tanulnak, de szerszámkészítőnek, gépi forgácsolónak, ipari gépésznek is szép számmal jelentkeztek. A legnagyobb érdeklődés azonban a technikusi szakmák – például a mechatronikai vagy elektronikai technikus képzés – iránt van, ezekre 3-4-szeres a túljelentkezés.A kiválasztási folyamat nagyon hasonló ahhoz, mint amit a Nemak a dolgozókiválasztás során alkalmaz: felmérik a többi között a jelentkezők hozzáállását, hogy kellően nyitottak és motiváltak-e. A diákoknak szakmától függően egy vagy két év áll rendelkezésükre, hogy bizonyítsák elhivatottságukat, majd a Nemaknál biztos életpálya, versenyképes fizetés és karrierlehetőség várja őket. Azt, hogy a képzést kezdő diákok egy egész napos tanévnyitó programon vegyenek részt, elsősorban az motiválta, hogy megismerjék egymást, és belekóstoljanak, milyen együtt dolgozni, közösen elérni a kitűzött célokat.Ahogy később a való életben, termelési körülmények között – azaz a későbbi munkahelyükön – is együtt dolgoznak a különböző területek szakemberei a gyártás folyamán, úgy már az oktatás során is fontosnak tartja a vállalat, hogy az egyes szakmák képviselői megismerjék egymást, és már diákként is az együttműködésre tanítja őket.Az évnyitó programjának minden évben más tematikája van, idén a tűzvédelem került a középpontba.Ennek mentén kellett a vegyes diákcsapatoknak – a katasztrófavédelmi kirendeltség közreműködésével – teljesíteniük a nyolcállomásos pályát, a többi között fecskendőszereléssel, tálcatűzoltással, elsősegélynyújtással.„Leendő diákjaink próbára tehették a csapatmunkára való fogékonyságukat és a problémamegoldó képességüket, továbbá megértették annak üzenetét is, hogy a tűz- és balesetvédelem, a katasztrófavédelmi szakemberekkel ápolt jó kapcsolat kiemelten fontos terület a Nemak számára" – mondta Szilasi Péter Tamás, a vállalat duális képzésének felügyeletét ellátó társadalmi kapcsolatok osztályának vezetője. A diákok a tűzvédelmi ismereteknek a hétköznapokban is hasznát vehetik, belekóstolhattak a csapatmunkán és együttműködésen alapuló feladatmegoldásba is.