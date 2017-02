Az autópályától a mezőgazdaságig

Nagy tapasztalattal rendelkező, a mai napig dinamikusan fejlődő cégünk fő tevékenysége az utóbbi években az út- és autópályaépítés. Emellett foglalkozunk szállítással, gépi földmunkával, daruzással, vasútépítéssel, rekultivációval és tavak létesítésével is, de igény szerint az árvíz- és belvízvédelem területén, például a gátak megerősítésében is részt vállalunk.Számos projekt keretében bizonyítottunk már: az elmúlt években főként a megyében zajló gyorsforgalmi utak létesítésében vállaltunk szerepet, a többi között az M85 – szinte teljes szakasza – és az M86 autóút kiépítésében. Elégedettséggel tölt el bennünket, hogy a szakmai megfelelés mellett a megye közlekedésének fejlődéséhez, zökkenőmentessé tételéhez is hozzájárulhattunk, a lakosság érdekeit szolgálva.A cégünk által képviselt alapelvek visszaigazolását abban látjuk, hogy eddigi projektjeink során megbízóink megelégedésére, a határidőket betartva mindig minőségi munkát adtunk át.Fő célunk szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése és eszközparkunk bővítése, amellyel az ország egész területén végezhetünk munkákat megrendelőink számára. Beruházásaink, fejlesztéseink során igyekszünk a gépparkunkat úgy kiépíteni, hogy minél szélesebb körben és minél több kategóriában tudjunk szolgáltatásokat nyújtani.

Idén új ágazattal bővítjük szolgáltatásainkat: egy új leányvállalat elindításával belépünk a mezőgazdasági bérmunka- szolgáltatások piacára. Az új tevékenységgel kapcsolatos befektetések, beruházások már javában folynak.A szántástól a betakarításig megoldjuk a földművelést. Ezt az új oldalunkat nem ismerhetik, így a következőkben röviden bemutatnám.Trágyaszórás napi 3.000 tonna kapacitással; permetezés 180 cm hasmagasságú, 30 méter széles önjáró permetezőkkel; szállítás traktorokkal, 40 m3-es pótkocsikkal. Végül, de nem utolsósorban említem, hogy nagy kapacitású kombájn- jaink minimum 100 hektár/nap teljesítményre képesek.Ezzel az ágazattal stratégiánkat erősítjük: minél több lábon állunk, annál erősebbek leszünk.Fontosnak tartjuk, hogy projektjeink során mindig célspecifikusan gondolkozzunk, és szakszerűen, gyorsan tudjunk alkalmazkodni a változó helyzetekhez. Ez a rugalmasság az alapja és feltétele a sikeres együttműködésnek. Telephelyeink Győr-Moson-Sopron megyében találhatók, azonban a folyamatos fejlődés indokolttá teszi újabb telephelyek létesítését az ország több pontján.Reméljük, felkeltettük érdeklődését, és hamarosan partnereink között üdvözölhetjük. (x)