Amikor az ingatlaniroda az új otthonodhoz megy

A legtöbb ember érzelmi alapon dönt új otthonáról: meglátni és megszeretni egy pillanat műve. Az ingatlanirodák azt is régóta tapasztalják, hogy - hacsak nem munkahelyváltás vagy más külső tényező dönt - a legtöbben szeretnek a megszokott, ismert környezetükben maradni, és általában városrészen belül költöznek. Az ED Home Ingatlaniroda e két gyakorlati tapasztalatot ötvözve úgy döntött, hogy ezentúl minden új építésű, nagyobb beruházások mellé telepít egy ingatlanirodát is. Így az arra sétálók, az építkezés iránt érdeklődők egyből be tudnak lépni kérdéseikkel a szakemberekhez.

Az ED Home Kft. nemrég – idén januárban – bővítette tevékenységi körét ingatlanértékesítéssel.

A cég 2013-ban kezdte meg működését, és az elmúlt években ingatlanok építéséről, illetve az ingatlanokkal kapcsolatos beruházásairól lett ismert Győrben. „Eddig félszáz családi házat, illetve társasházi lakást adtunk át Győrben és környékén megrendelőink megelégedésére" – mondta Iklódi Emil ügyvezető. „Azt látjuk, hogy a megyeszékhelyen egyre nagyobb az igény új építésű lakásokra, és ezek adásvétele nagyon felgyorsult. Meg akartunk felelni az emberek »azonnal és helyben« igényének." Így az ED Home Ingatlaniroda a többi között a Szitásdomb lakóparkban épülő lakásokat is így értékesíti – helyben.

Az ED Home Kft. nemrég – idén januárban – bővítette tevékenységi körét ingatlanértékesítéssel.A cég 2013-ban kezdte meg működését, és az elmúlt években ingatlanok építéséről, illetve az ingatlanokkal kapcsolatos beruházásairól lett ismert Győrben. „Eddig félszáz családi házat, illetve társasházi lakást adtunk át Győrben és környékén megrendelőink megelégedésére" – mondta Iklódi Emil ügyvezető. „Azt látjuk, hogy a megyeszékhelyen egyre nagyobb az igény új építésű lakásokra, és ezek adásvétele nagyon felgyorsult. Meg akartunk felelni az emberek »azonnal és helyben« igényének." Így az ED Home Ingatlaniroda a többi között a Szitásdomb lakóparkban épülő lakásokat is így értékesíti – helyben. Az ED Home Ingatlaniroda tehát Győrben még újdonságnak számító módszerrel kezdte meg tevékenységét. Megállapodott a Szitásdomb lakópark kivitelező vállalkozásaival, így az ott épülő új otthonok közül mintegy 80 db értékesítését végzi – méghozzá úgy, hogy a helyszínre mobilirodát telepített. Iklódi Emil szerint ennek nagy előnye, hogy az érdeklődők a döntésükhöz szükséges minden információhoz a helyszínen juthatnak hozzá, és azonnal meg is tekinthetik a kínálatot, nem kell az interneten böngészni, különböző értékesítőknél időpontot foglalni, telefonálgatni. A kínálatban a kis garzonoktól a nagyobb alapterületű lakásokig sokféle ingatlan megtalálható az ED Home Ingatlaniroda kínálatában – és ezekkel kapcsolatban az ED Home díjmentes hitelügyintézést is biztosít.

tehátkezdte meg tevékenységét. Megállapodott a Szitásdomb lakópark kivitelező vállalkozásaival, így az ott épülő új otthonok közül mintegy 80 db értékesítését végzi – méghozzá úgy, hogyIklódi Emil szerint ennek nagy előnye, hogy az érdeklődők a döntésükhöz szükséges minden információhoz a helyszínen juthatnak hozzá, és azonnal meg is tekinthetik a kínálatot, nem kell az interneten böngészni, különböző értékesítőknél időpontot foglalni, telefonálgatni. A kínálatban a kis garzonoktól a nagyobb alapterületű lakásokig sokféle ingatlan megtalálható az ED Home Ingatlaniroda kínálatában – és ezekkel kapcsolatban az ED Home díjmentes hitelügyintézést is biztosít. Az ED Home Ingatlaniroda a győri trendek ismeretében arra számít, hogy nagy igény lesz ezekre a lakásokra. Ezt a várakozást erősíti a Szitásdomb lakópark rendkívül jó fekvése is: Révfalu szomszédságában található, ahol a lakók egyszerre találhatják meg a csendet, a nyugalmat, mégis könnyen, gyorsan elérhetik Győr központját, valamint – a keleti elkerülő út harmadik ütemének 2018-as átadását követően – az ipari parkot és az M1-es autópályát.

Az ED Home Ingatlaniroda a győri trendek ismeretében arra számít, hogy nagy igény lesz ezekre a lakásokra. Ezt a várakozást erősítiis:található, ahol a lakók egyszerre találhatják meg a csendet, a nyugalmat, mégis könnyen, gyorsan elérhetik Győr központját, valamint – a keleti elkerülő út harmadik ütemének 2018-as átadását követően – az ipari parkot és az M1-es autópályát. Az ED Home Ingatlaniroda szitásdombi mobil irodája szeretettel várja az érdeklődőket! Telefonszám: 06-70/335-7237 vagy 06-70/335-0008.



Hol nyílik a legközelebbi ED Home Ingatlaniroda? „Központi irodánkat Nádorváros szívében tavasszal nyitjuk meg, ahol az új építésűek mellett természetesen használt ingatlanok értékesítésével is várjuk kedves ügyfeleinket" – árulta el Iklódi Emil. (x)

Hol nyílik a legközelebbi ED Home Ingatlaniroda?ahol az új építésűek mellett természetesen használt ingatlanok értékesítésével is várjuk kedves ügyfeleinket" – árulta el Iklódi Emil. (x)

Kisalfold.hu hirdetés hirdetés