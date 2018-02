Álmok a tervezőasztalról

2008-ban alakult, és 2015-ben robbant be Győr társasház-beruházási piacára. Impozáns épületeik meghatározó elemei a város arculatának.A Marcal-tó partján emelkedő Tópart Ligetet a tavalyi év elején adták át, most pedig két különböző városrészben közel 200 lakást, 3 társasházat építenek. Győrsziget kapujában a Corner Rezidenciát, amelynek visszafogott eleganciája méltó a fürdő, a Duna-part és a belváros hangulatához. Marcalváros II-n pedig egy igazán különleges komplexumon dolgoznak: a Szent Anna Udvar két ütemben készül el, összesen 130 lakást és több üzletet kínál.ingatlanjainak túlnyomó többsége már a tervezőasztalról, néhány hét alatt elkel. Tíz érdeklődőből kilencet a puszta rajzok és látványtervek meggyőznek arról, hogy megtalálta álmai otthonát, méghozzá reális áron.

A siker titka, hogy aminden beruházását gondos kutatás előzi meg, amelynek része a helyszín körültekintő megválasztása, az adott környezet infrastruktúrájának, vonzerejének figyelembe vétele.A cég a legkiválóbb tervezőkkel dolgozik együtt, akik elkötelezettek amellett, hogy ne csak az épületek, hanem a falak mögött rejtőző lakások is magukkal ragadják az ügyfeleket. Az otthon mást jelent egy egyedülálló, mást egy család és megint mást egy befektetési céllal érdeklődő számára. De ahogy az igények, úgy a kínálat is színes, így mindenki megtalálja a számítását, legyen az elképzelése egy garzon, vagy egy négyszobás lakás.ennél is tovább megy, minden projektjénél megköveteli a minőséget, legyen szó a beépített anyagokról, a szerkezeti és gépészeti berendezésekről, vagy épp a generál kivitelezést végző cégről.Mindez együtt garancia arra, hogy korszerű, sokoldalú elvárásoknak megfelelő társasházak épüljenek a C.T. & Partner neve alatt, amelyekben az energiahatékonyság és a gazdaságos fenntarthatóság is fontos.

A Szent Anna Udvar például ökokoncepcióban épül. Napelemek biztosítják az energiaellátást, 400 négyzetméteres belső parkot alakítanak ki, polikarbonát és élő növényzetű zöldhomlokzatot építenek. Az épületek akadálymentesítettek, térfigyelő kamerarendszerrel, udvari és folyosói tárolókkal, fedett, belsőudvari kerékpártartókkal rendelkeznek, amelyek mind-mind a kényelmet szolgálják.meghatározó szereplője a győri ingatlanpiacnak, és az is kíván maradni. Ez különösen nagy feladat, ha figyelembe vesszük, hogy óriási a verseny: az elmúlt tíz év alatt közel hússzorosára emelkedett az újonnan épített társasházi lakások száma a megyeszékhelyen, amellyel egyenes arányban szaporodtak az építő cégek is.Egy beruházó ismertsége, referenciái továbbra is fontos szempontok az üzleti életben, ám a siker további fejlődést és szolgáltatásbővítést is kíván.

munkatársai határozott tervekkel néznek a jövő elé. Új társasházi projektre készülnek, amely az eddigi legnagyobb lesz, és szintén igazán különleges. A másik terület, amelyre nyitottak, az ingatlan és a bankfüggetlen lakáshitel-közvetítés teljes körű szolgáltatással. A cég hamarosan beköltözik a Corner Rezidenciában nyíló új irodájába, ahol a partnerek és az ingatlanügyekben érdeklődők mindezt kényelmes és elegáns környezetben meg is tapasztalhatják.