1868-ban, egy német szatócsbolttal indult a Greiner családi vállalkozás sikertörténete. A cég ma közel 11 ezer dolgozót foglalkoztat a világ 34 országában, 142 telephelyen. Az alapítás 150. évfordulóját a napokban világszerte megünneplik, így Mosonmagyaróváron is: az UFM arénában tortával, pezsgővel, finom falatokkal és zenével köszöntötték a másfél évszázadot.Az egybegyűltek egy videó-összeállításon keresztül kísérhették végig az elmúlt 150 évet: ahogy a kis szatócsbolttól a parafadugó-gyártáson át és számos innováción keresztül vezetett az út ahhoz, hogy a Greiner egy jelenleg is kizárólag családi tulajdonban lévő, sikeres, ma már globális méretű vállalattá vált.- A Greiner 150 éves múltját a töretlen fejlődés jellemezte. Úgy tartják, akinek múltja van, jövője is van. A Greiner Holding ma négy erős lábakon álló üzletágból áll: csomagolástechnikával foglalkozunk, laboratóriumi eszközök mellett habanyagokat gyártunk az élet számos területére, otthonainkba, az autóipar, a repülőgépgyártás területére és számos egyéb ipari felhasználásra, továbbá extrúziós technológiát, gépeket, szerszámokat és extrúziós profilokat kínálunk - hangsúlyozta köszöntőjében Balogh László, a Greiner Bio-One Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. A Greiner Holding vezetősége ünnepi üzeneteit is tolmácsolták a jelenlévőknek.A mosonmagyaróvári vállalat az elsőként alapított Greiner cég a volt keleti blokkban 1989-ben. Ma 240 munkatárssal, széles termékpalettával erősítik a Bio-One üzletágat, és ezen keresztül a 150 éves Greiner Csoportot.A Greiner az alapítás óta sok figyelmet fordít arra, hogy aktív tagja legyen annak a közösségnek, amelyben él.- Sokkal tartozunk ennek a városnak, hiszen munkavállalóink nagy részét Mosonmagyaróvárnak és környékének köszönhetjük. De sok minden mást is köszönhetünk a városnak és a városvezetésnek. Az infrastruktúrát, az ügyeink gyors és korrekt intézését, a támogató hozzáállást - zárta gondolatait az ügyvezető.- Múlt nélkül nincs jövő - vette át a szót dr. Iváncsics János mosonmagyaróvári alpolgármester, aki szerint szoros együttműködés alakult ki a huszonkilencedik éve a Lajta-parti városban tevékenykedő vállalkozással. A városvezető külön köszönetet mondott a Greinernek a helyi és környékbeli civil szervezeteknek nyújtott támogatásáért.- Amilyen alapokat lerakott Mosonmagyaróváron a Greiner Bio-One Hungary Kft., azt mutatja, hogy a jövőben is sikeres lesz a vállalat - fűzte hozzá az alpolgármester.A délután folyamán játékok, stand-up comedy, cheerleader show és élőzene szórakoztatta a nagyérdeműt.