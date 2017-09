Ahol mindenki VIP-ügyfél

Hol van már az a kis nádorvárosi iroda, ahonnan a MASC könyvelőiroda elindult…? Mint a cég tulajdonos-ügyvezetőjének, Marczali Zoltánnak ünnepi számvetéséből is kiderült, fényévekre. A cégvezető azonban nem felejtette el, honnan jött, hogyan kezdődött a vállalkozás sikertörténete, s azt is megosztotta a vendégekkel, hogy annak idején nem más motiválta a saját vállalkozás elindításában, mint egy csillag – egy Mercedes E-Klasse csillaga, amelyet akkor még csak az utasülésről csodált irigykedve… Azóta többszörösen túlteljesítette a célt, s a MASC mára a város egyik meghatározó könyvelőirodájává nőtte ki magát.Mindezt most együtt ünnepelték a MASC munkatársai és partnerei, akik a pannonhalmi Viator étteremben minőségi apátsági borok, finom falatok, és kellemes dallamok mellett tölthettek el egy örömteli estét.

A MASC Kft. rugalmas és testre szabott szolgáltatásainak értékét az egyre bővülő ügyfélkör bizonyítja. „Minden sikeres szolgáltatásunk alapja a Csapat, amellyel dolgozom: munkatársaim szakmai tapasztalata, képzettsége és elhivatottsága. A mi igazi erőnk a szakmai tudásban van, hiszem, hogy hosszú távú piaci előnyt is csak ezzel vívhatunk ki magunknak" – mondta Marczali Zoltán, aki egyenként is bemutatta a meghívottaknak a MASC Kft. munkatársait. A fentieket mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy immár tíz éve a partnereik között tudhatják az AUDI Hungariát is, amelynél több mint 11 ezer munkavállaló személyügyi, társadalombiztosítási és adóügyeit intézik. „Az, hogy hosszú távon is meg tudunk felelni a legmagasabb szintű európai követelményeknek, önmagában is garancia a munkánkra" – szögezte le az ügyvezető.Beszédéből nem hiányzott a személyes vallomás sem. „Először is meg kellett tanulnom bízni magamban, hogy merjek dönteni. Azután meg kellett tanulnom bízni másokban, hogy hatékonyabbak legyünk. Ők lettek a munkatársaim. Aztán megtapasztaltam és megéltem azt a nagyszerű érzést, hogy mások bíznak meg bennem. Ők lettek az ügyfeleink. Egyik oldalon lenni sem egyszerű dolog, de nagyon felemelő" – mondta Marczali Zoltán, utalva arra, hogy az elmúlt tizenöt év nemcsak a vállalkozása, hanem önmaga számára is nagy utazást jelentett…

A születésnapi ünnepség szolgáltatott alkalmat a cég legújabb fejlesztésének és egyben új szolgáltatásának bemutatására is. Az MZ/X nevű digitális ügyfél- és bizonylatkezelési rendszer forradalmi módon könnyíti meg partnereik munkáját. Az új, innovatív „digitális iroda" projekt segítségével gyorsabbá és egyszerűbbé válik az ügyfelekkel történő kapcsolattartás, akik ezentúl naprakészen követhetik adóügyeiket.„A rendszer lényege, hogy ezentúl nem szükséges személyesen befáradni a számlákkal az irodánkba – van olyan ügyfelünk, akitől évente 40 ezer darab érkezik be –, hanem digitális formában juttathatják el hozzánk, mi pedig azonnal foglalkozunk velük. Minden ügyfelünk bármikor, bárhonnan feltöltheti a lefotózott, beszkennelt vagy fájlba csomagolt bizonylatait a számára kialakított biztonságos tárhelyre, így mi folyamatosan tudjuk feldolgozni az adatokat és naprakészen tudjuk az igénye szerinti forgalmi és egyéb információkat szolgáltatni a számára.Így a munka kényelmesebbé és tervezhetővé válik partnereinknek és nekünk is" – vázolta Marczali Zoltán az új rendszer lényegét. Az MZ/X hamarosan kiegészül egy mobilapplikációval is, amely még egyszerűbbé teszi a szükséges adminisztrációt, később pedig „digitális irattár" szolgáltatással válik teljessé a legmodernebb követelményeknek is megfelelő rendszer.Az ünnepségből nem maradhatott ki a MASC Kft. társadalmi szerepvállalása sem, amellyel a cég jó ügy mellé állt: a Cifra Műhely Egyesületet támogatja. A születésnapon a meghívott vendégek is bepillanthattak a hagyományőrző egyesület munkájába. „Egy kalotaszegi tisztaszoba gyönyörű, kézzel festett berendezésének megvásárlásával kezdődött az az út, amelyen igyekszünk megmutatni, hogy Magyarország egyvalamiben biztosan az élvonalban van: a kulturális örökség terén. A MASC segít abban, hogy minél több emberhez – óvodákba, iskolákba – juttathassuk el értékes és szórakoztató programjainkat" – mondta el Deésy Gábor, az egyesület vezetője.