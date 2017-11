Ahol a világ ízei találkoznak

(X)

GUSTO DELICATE

Győr, Malomszéki út 9.

Family Center

gyor@gustodelicate.hu

Aki szeret sütni-főzni, új ízeket kipróbálni, s nyitott az újdonságokra, az minden bizonnyal hallott már a Gusto Delicate üzletéről, amely valóságos paradicsom a gasztronómia szerelmeseinek. A Family Centerben található csemegebolt a világ minden tájáról elhozza a legjobb ízeket, a különleges italoktól az ínyenc édességeken át az egzotikus fűszerekig.Aki még nem járt a Gustóban, annak remek alkalom az üzlet első születésnapja, hiszen most szombaton és vasárnap meglepetéssel kedveskednek a vásárlóknak: bor és pálinkakóstoló – tokaji Holdvölgy borokkal és Nobilis pálinkákkal –, ajándék kávé és teasütemény várja a betérőket.Felsorolni is nehéz, mi mindent találunk a Gusto polcain; az biztos, hogy a kínálatot végignézve ízlelőbimbók nem maradnak szárazon! Különleges teakeverékek, kávék, kézműves csokoládék, sörök, minőségi borok és pálinkák, olívaolajak és balzsamecetek, egzotikus fűszerek, pástétomok, chutney-k, sütemények, lekvárok, na és persze friss sajtok és sonkák között válogathatunk. A polcok között már nézelődni is élmény: gyömbéres-körtés organikus teakeverék, marcipános-chilis körtelekvár, füstölt tengeri sópehely, kacsa- és lazacpástétom, sült bébicékla-befőtt, olajbogyókrém kelleti magát, s aki valamilyen különleges recepthez keres ritka hozzávalót, itt jó eséllyel azt is megtalálja. S bár a ritkaságok gyakran nem olcsók, az is megtalálja itt a számítását, aki vékonyabb pénztárcával érkezik, akár ajándékot keres, akár a családját vagy a vendégeit lepné meg valami finomsággal, hiszen egy doboz különleges teát vagy izgalmas fűszerkeveréket sokan megengedhetnek maguknak.A Gusto már a karácsonyra készül, hiszen egyre többen ismerik fel, hogy a gasztroajándék a tökéletes ajándék! Nincs is olyan ember, akinek ne lehetne örömet okozó ajándékot választani a Gustóban, függetlenül attól, hogy a hagyományos ízvilágot vagy a különlegesebb konyhát kedveli-e. Az üzletben szívesen segítenek a megadott értékben összeválogatni egy-egy ínyenc csomagot, és igény szerint el is készítik az ajándékcsomagot – igaz, az itt kapható finomságok csomagolása többnyire önmagában is kész remekmű... Van, aki rokonoknak vagy barátoknak viszi, más az üzletfelét lepi meg néhány ínyencséggel, de akadt olyan is, aki kedvenc tanárának szerzett örömöt vele. Egy biztos: aki egyedi ajándékot szeretne, olyat, ami biztosan „célba talál", a Gustóban jó helyen jár!