Adj kreatív élményt karácsonyra!

Most 25% kedvezménnyel vásárolhatsz ajándékutalványt, vagy vehetsz részt élményfestésen, a „megfestem" kuponkóddal!

Egyre népszerűbb hazánkban is az élményfestés, amely ötvözi a kikapcsolódást a kreatív időtöltéssel. Ennek során egy ismert festmény alapján készíthetik el a vendégek saját műalkotásaikat, miközben az igényes környezetben és jó társaságban garantált a feltöltődés. A festést képzett festőművészek vezetik, akik lépésről lépésre segítenek a kép megfestésében, ezalatt a résztvevők bepillanthatnak a színkeverés, valamint a különböző festési technikák rejtelmeibe. Éld át az alkotás élményét, bízd magad bátran az instruktorra!Érdemes félretenni a kishitűséget, hiszen rengeteg ember példája bizonyítja: festeni bárki tud! A szakszerű segítségnek, a pontos instrukcióknak köszönhetően mindenki sikerélménnyel telve, egy dekoratív festménnyel a kezében távozik, egy feledhetetlen élménnyel gazdagodva.Ez a kreatív élmény tökéletes ajándék is lehet, hiszen ki ne élvezné, hogy kibontakoztathatja a benne rejlő kreativitást, és a végén még egy csodás képet is hazavihet?! Az élményfestés izgalmas szórakozás, a győri Alkotásutca segítségével pedig a minőségi kikapcsolódást ajándékba is adhatod! A Győr belvárosában található stúdióban ajándékutalvány vásárolható a háromórás élményfestésekre, amelyek repertoárja folyton cserélődik. Több mint 100 kép közül választhatnak a vállalkozó szellemű jelentkezők, az impresszionista stílusú tájképektől a modern portrékig, Van Goghtól Andy Warholig.Az elkészült festmény a lakás dísze lehet, de ajándéknak is tökéletes. A meglepetés pedig - amelyet a megajándékozott arcán láthatsz, amikor kézbe veszi az általad festett képet - leírhatatlan...