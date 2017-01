A Voith Industrial Services cégcsoport új neve Leadec

A Leadec-ről



A Leadec-csoport az olyan meghatározó kulcs iparágak egyik kiemelkedő műszaki szolgáltatójának számít, mint az autó- és energetikai ipar. 2016-ban a Leadec és Veltec testvérvállalatok együtt mintegy 1 milliárd Euro forgalmat generáltak.



A Leadec már több mint 50 éve támogatja világszerte leginkább a gépjárműgyártókat és azok beszállítóit a termékeik előállításában. Több, mint 200 telephelyen mintegy 16 600 szakképzett alkalmazott segíti az ügyfelek gyártási folyamatait, akár rugalmas és rövidtávú, akár pedig a helyszínre kihelyezett tartós együttműködéssel. A szolgáltatások köre a helyszíni szolgáltatásoktól kezdve (gyártás-karbantartás, infrastrukturális és műszaki takarítás, létesítményüzemeltetés, termelést támogató szolgáltatások) a projekt megoldásokon / mérnöki munkákon át (fejlesztési szolgáltatások, gyártásgépesítés, automatizálás, elektromos installáció, gépek költöztetése) egészen a szerelési megoldásokig (kerék- és gumiabroncs-szerelés, alkatrészek előszerelése) terjed.



www.leadec-services.de

2016 őszén a Voith értékesítette ipari szolgáltatási részlegét a Triton magántőke-befektetési vállalkozás számára, így a Leadec a Triton portfóliójának részévé vált. A tulajdonos váltással a Leadec továbbra is a szolgáltató szektor követelményeihez igazodva kínálja ügyfélorientált szolgáltatásait.Az új márka a nevében is visszatükrözi az önállóságot. A Leadec az angol „lead“ (előny, vezetés) és „tech“ (technika) szavakból származik. Markus Glaser-Gallion, a Leadec vezérigazgatója:„Az új név kihangsúlyozza, hogy piacvezető szerepre törekszünk és ezáltal ügyfeleink versenyképességét növeljük. Alaptevékenységünket nemzetközi szinten kiterjesztjük és továbbfejlesztjük. Nagy reményekkel tekintünk az eljövendő időszak kihívásai elé.“A cégcsoporthoz tartozó és az energetikai területen tevékenykedő üzletágnak szintén önálló márkája lesz Veltec néven. Ez a név a latin „veltrus“ (gyorsan futó) és „tech“ (technika) szavakból áll össze.Az új márkában tükröződnek azon elvárások és értékek, amelyeket a cég már ma is képvisel, és amelyeket a következőkben még tovább szeretne erősíteni. A Leadec a jövőben a Tritonnal közösen tovább építi világméretű hálózatát, így még rugalmasabban és hatékonyabban biztosítja szolgáltatásait a jövőbeli növekedésbe történő befektetésként.