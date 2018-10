A szuperlatívuszok halloweenje a Familyparkban

Halloween a Familyparkban

2018. 10. 26. – 11. 04.

A belépőjegy ára: 24 euró

Jegyek kaphatók a helyszínen vagy a Familypark online shopjában. (www.familypark.at/hu/tickets/) A belépőjegy ára: 24 euró





(x)







Akárcsak az elmúlt években, idén is borzongatóan szép, de ugyanakkor családbarát események egész sora gondoskodik a vidám kikapcsolódásról. Halloweenkor a 14 hektáros szabadidőpark egésze különleges hangulatot áraszt: több száz töklámpás, fényfüzérek, pókhálók és csontvázak gondoskodnak a megfelelő halloweeni hangulatról. Emellett természetesen idén is változatos programok széles választéka szórakoztatja a látogatókat egészen késő estig.Egészen különleges élmény, amikor éjszakai sötétben száguldhatunk a Götterblitz hullámvasúton, csontvázak és egyéb hátborzongató lények között kanyaroghatunk a traktorvasúton, vagy holdfénynél zuhanhatunk a mélybe az alpesi jódlinál. Túlzott félelemre azonban semmi ok, a dekoráció kialakításánál gondoltunk a gyermekekre is, így a park kisebbekkel is látogatható. Természetesen sok szeretettel várjuk a hangulathoz illő, gyermekbarát jelmezbe öltözött vendégeket.A halloweeni programsorozatot különféle show-műsorok és felvonulások teszik teljessé. Délutánonként két alkalommal tartanak külön show-műsort a gyermekeknek, amit egy vidám felvonulás követ. Sötétedés után a nagy esti show akrobatákkal, énekesekkel és táncosokkal gondoskodik az önfeledt szórakozásról. Látogassatok el ti is a cirkuszi sátorba, és nézzétek meg ezt a lélegzetelállító show-műsort!