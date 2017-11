A Szilícium-völgy magyar titka

(X)

Nem meglepő, hogy a fejlődés felgyorsításáért még a legnagyobb cégek is együttműködnek szakértő partnerekkel. A Google egy tervező és mérnöki céggel együtt fejlesztette ki, és a világon elsőként dobta piacra a Google Chromecast™-ot, amely lehetővé teszi a mobiltelefon-felhasználók számára a televízióra történő adatátvitelt. A Nike egy vezető iparvállalattal közösen alkotta meg a testreszabott tömeggyártást, hogy szélesebb kínálatot és gyorsabb szolgáltatást tudjon biztosítani vásárlóinak. Vagy említhetnénk a Lenovót, amely rövidebb kiszállítási időt és nagyobb rugalmasságot kívánt nyújtani európai vevői számára, ezért egy, a logisztikai területen kiemelkedő tapasztalattal rendelkező partnert választott.Most már elárulhatjuk, az említett vállalatok mind úgy döntöttek, hogy a Flex cégcsoporttal dolgoznak együtt.A Flex (korábban Flextronics) tavalyi árbevétele globális szinten elérte a 24 milliárd dollárt, 12 iparágban évente mintegy 12.500 új terméket juttat piacra vevői felkérésére.Magyarországon immár negyed évszázada van jelen, és ez idő alatt a 8. legnagyobb exportőrré vált.Ma már közel 10.000 munkavállalóval, hat városban a Sketch-to-Scale™ szolgáltatások teljes palettáját kínálja ügyfeleinek.A magyarországi gyáregységek szerteágazó tevékenységeket folytatnak. Zalaegerszegen és Tabon elektronikai gyártás és végszerelés történik, Zalában technológiai és tréningközpont is működik, míg a sárvári telephely elsődleges kompetenciája a műanyagipari tevékenységhez kapcsolódik. Budapesten található a termékfejlesztéssel foglalkozó dizájnközpont, emellett elsősorban elektronikai termékek szervizelését és konfigurációját végzik. A pátyi egység Európában egyedülálló komplexitású „just-in-time" megoldásokat biztosít, míg Gyálon logisztikai központ működik immár tíz éve.A Flex több termék mögött van jelen mindennapjainkban, mint gondolnánk:legyen szó kávéfőzőről, futócipőről, autóelektronikáról, vércukorszintmérőről vagy akár drónokról.Különböző iparágakban szerzett, több évtizedes tapasztalatának köszönhetően a legújabb technológiákat alkalmazza az intelligens termékek fejlesztésénél. Az új, internetalapú világ által támasztott kihívásokra reagálva folyamatosan keresi azokat a megoldásokat, amelyekkel további értéket teremthet vevői számára.A különböző szektorokban szerzett több évtizedes tudás, a széleskörű ügyfél- és termékportfólió teszi egyedülállóvá, és ugyanakkor vonzó munkahellyé is a Flexet. A munkatársak különböző projektekben vehetnek részt – hiszen számos világmárkának és iparágnak dolgozhatnak –, különösen, ha figyelembe vesszük a forradalmi technológiák és új szereplők megjelenését a piacon.