A személyzetfelvétel mesterfogásai - Vállalkozói kisokos, 4. rész

„Ha tudni akarod az utat, azokat kérdezd, akik visszafelé jönnek."

Kínai közmondás

Győr, munkatársunktól

A megfelelő munkatárs kiválasztására érdemes odafigyelni, sok kellemetlenségtől kímélhetjük meg magunkat.

Összegzés:

Mindig a megfelelő embert állítsd a megfelelő posztra! Legyen konkrét elképzelésed a jelölttel kapcsolatban! A kiválasztás során a lehető legkevesebb kompromisszumot kösd meg! Mindig termelékeny munkatársat válassz − a szimpátia fontos, de ne az legyen a döntő! Mindig a magas emberi értékekkel bíró jelölt élvezze a bizalmadat, és a kapott információkat a referenciavizsgálat során ellenőrizd le! Ha szükséges, teszteld a jelölt szakmai és emberi kompetenciáit! Készülj fel alaposan − te és valamennyi érintett munkatársad is − az új kolléga fogadására!

Miként kerülheted el a cégedben a személyzeti problémákat? Egyszerűen: ne vegyél fel alkalmatlan, oda nem illő embert! Bár az állás­interjún mindenki a legjobb arcát mutatja, egy tapasztalt HR-es nagy eséllyel ki tudja szúrni a megfelelő munkatársakat. Ő a vállalkozásod egyik LEGFONTOSABB tagja, őt vedd fel először, ne a többi munkatársat! Ha pedig nem engedheted meg magadnak, hogy saját „személyzetised" legyen, bízz meg külső szolgáltatót! A legtöbb szolgáltató garanciával dolgozik, azaz: ha az általa kiválasztott munkatárs nem válik be, ingyen keresnek számodra egy másik munkavállalót.Az ideális képHa nem tudod, kit szeretnél felvenni, nem is fogod megtalálni. Pontosabban fogalmazd meg, milyen szakmai és személyes kompetenciákkal bíró kollégát látnál szívesen! Minél konkrétabban fogalmazod meg az elvárásaidat, annál nagyobb eséllyel fog rád találni a megfelelő pályázó.A jó álláshirdetésA fenti feltételek közül a legfontosabb 5-6 pontot tüntesd fel az álláshirdetésedben; egyszerűen, tömören, érthetően megfogalmazva! Ne felejtsd el kiemelni a vállalkozásod erősségeit, hiszen ez fogja vonzó munkahellyé tenni az álláskeresők számára! Valótlant azonban soha ne állíts magadról!Kit hívjak be?Ha nem muszáj, ne köss kompromisszumot! Ha a pályázó a legfontosabb feltételeid valamelyikének nem felel meg, nem ő lesz a te embered, őt be se hívd! Sok munkáltató a közösségi oldalakon rákeres a pályázó profiljára, pluszinformációkhoz jutva − ez sok esetben hasznosnak bizonyul. Működő módszer a telefonos előszűrés is, gyakran már egy telefonbeszélgetés is sokat elárul az illető stílusáról, személyiségéről.Az interjú lefolytatásaAz első megbeszélés ne hosszú, inkább eredményes legyen, célra­törő kérdésekkel. Ebben a kiválasztási szakaszban ne a személyes szimpátia legyen a döntő, hanem a jelölt „termelékenysége" – tegyél fel nyugodtan erre vonatkozó konkrét kérdéseket! Adj lehetőséget a jelöltnek is kérdezni, és figyeld meg, hogy az első kérdései alapján befelé áramló (mennyi a fizetés/a munkaidő, szabadságot hogyan lehet kivenni stb.) vagy kifelé áramló (mi a konkrét feladat, milyen eszközökkel dolgoznak, milyen fejlődési lehetőségek vannak stb.) típusú. A kifelé áramló típusú lesz a te embered.Jó szakember vagy jó személyiség?Mindkettő egyformán fontos, de ha választani kell, inkább az utóbbit válaszd! Őt a későbbiekben könnyebben fejlesztheted majd szakmailag, míg a magas szaktudással, de alacsony emberi értékekkel bíró munkatárs rombolni fogja a vállalkozásodat.Referencia-ellenőrzésAmennyiben a pályázó meggyőzött az interjú során, bátran kérj tőle elérhetőséget referencia-ellenőrzés céljából; a referenciaszemély pedig mindig a korábbi vagy jelenlegi, közvetlen munkahelyi vezetője legyen. Így meggyőződhetsz a pályázó által mondottak valódiságáról. Ha nincs titkolnivalója, meg fogja adni a referenciaszemély elérhetőségét.Tesztelt képességekEgyes munkáltatók felvételi folyamatának része a különböző szakmai és/vagy intelligencia- és személyiségtesztek kitöltetése a pályázóval. Ez nem olcsó mulatság, ugyanakkor hasznos információkkal látja el a döntéshozókat. Vezetői munkakörök esetében szinte elengedhetetlen része a kiválasztási folyamatnak. Természetesen minden esetben szükséges a pályázó előzetes, teljes körű tájékoztatása a teszt céljáról, valamint az adatvédelmi szabályok betartása. A teszteket minden esetben szakember értékelje ki!Munkába állás előttAmennyiben kölcsönösen sikerült megállapodnod a kiválasztott leendő munkatársaddal, mielőbb szerezd be a szükséges személyes adatait, és készítsd el a munkába állásához szükséges dokumentumokat: munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztatók stb.! Ha az aláírás is megtörténik még jóval a munkába lépése előtt, az bizalmat és jó érzést kelt, biztonságot ad a jövőbeni munkatársnak. Ne feledkezz el a kötelező munkaalkalmassági vizsgálatról sem, ha ez feltétele a foglalkoztatásnak!Meleg fogadtatásLegalább olyan felkészülten várd az új munkatárs első munkanapját, mint ahogyan azt tőle elvárod! Az első benyomások akár hosszú időre meg tudják határozni a munkatárs hangulatát, érzelmi kötődését. Készítsd elő a munkahelyét, már az első pillanattól álljanak rendelkezésre a munkavégzéshez szükséges eszközök, feltételek! Ha korábban még nem történt meg, ez a megfelelő alkalom a munkavégzéssel kapcsolatos konkrét elvárások megfogalmazására. Ha van olyan tapasztalt munkatársad, aki tudja segíteni az új munkatárs beilleszkedését és betanulását, a próbaidő tartamára bízd meg egyfajta mentori feladattal.