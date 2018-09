A szakmák viadala - ezt neked is a saját szemeddel kell látnod!

(x)

A magyar csapat 26 szakmában száll versenybe az „Európa legjobbja" címért. Jó eséllyel, hiszen a szakmák Európa- és Világbajnokságának számító EuroSkills és WorldSkills versenyeken a magyarok összesen 11 arany, 12 ezüst, 22 bronz és 42 kiválósági érmet szereztek az elmúlt tíz évben. „Évek óta részt veszek a EuroSkills és WorldSkills versenyeken, a fodrász szakma szakértőjeként és a magyar fodrász versenyző felkészítőjeként. Fergeteges rendezvényekről van szó, így mindenkit csak bátorítani tudok arra, hogy jöjjön el Budapestre a Hungexpo-ra szeptember 26-28. között, és legyen részese ennek a fesztiválhangulatú eseménynek. A versenyen mindenki láthatja és megtapasztalhatja – amit egyébként én is vallok a mindennapi életemben – hogy jó szakembernek lenni menő dolog" – mondta Hajas László mesterfodrász.A EuroSkills versenyek olyanok, mint egy nemzetközi Szakma Sztár Fesztivál, ahol fiatal, 18 – 25 év közötti szakemberek mérik össze tudásukat. Összesen 37 szakmában, hat szakmai csoportba osztva mérkőznek meg, amely érinti az építési, a gépjárműipari, az információs és kommunikációs, a kreatív művészetek, illetve a szociális területeket. A EuroSkills versenyek különlegessége, hogy minden országból csak a nemzeti versenyen már a legjobbnak bizonyult versenyzők vehetnek részt. Így az esemény szlogenje nem is lehetne más, mint a „Legjobbakra készülj!". És lesz is mire készülni, hiszen az idei EuroSkills-en 28 ország 530 versenyzője méri össze tudását.A háromnapos rendezvény alatt a szervezők 80 000 látogatóra számítanak. Az ingyenes esemény mindenki számára tartogat érdekességeket, elsősorban a pályaválasztás előtt álló általános iskolások és a szakképzésben tanulók számára, akik megismerhetik, milyen az egyes szakmák jelene és jövője.A EuroSkills ugyanis sokkal több, mint egy verseny. A rendezvény fő célja, hogy megismertesse és közelebb hozza a fiatalokhoz az Európa-szerte népszerű és keresett szakmákat. Szeptember 27-én a verseny kísérőprogramjaként egynapos konferenciát is tartanak, amelynek fő témakörei a duális képzés, a digitalizáció/ipar 4.0 és a pályaorientáció lesznek. Így a fesztivál hangulat mellett a szakmai tartalom is garantált.A szakmák Európa-bajnokságára utazóknak a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. 50%-os alkalmi menettérti kedvezményt biztosít.További információ az esemény weboldalán , illetve az esemény facebook oldalán található.