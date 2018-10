A Sopron Bank a CSOK esetén is tudja, mi számít!

Zsoldos Zsuzsanna, a Sopron Bank Zrt. lakossági régióvezetője

A 2016. január 1-jén hatályba lépett rendelkezések óta országszerte az egyik legnépszerűbb téma a CSOK, azaz a Családi Otthonteremtési Kedvezmény, továbbá az adó-visszatérítési támogatás, valamint az otthonteremtési kamattámogatás.Kik vehetik igénybe? Milyen feltételekkel? Mekkora összegű támogatásra lehetnek jogosultak? Ezek a legfontosabb kérdések, de nem szabad megfeledkezni a részletekről sem, melyekben laikusként könnyen elveszhetünk. A kérdések megválaszolása kapcsán Zsoldos Zsuzsanna, a Sopron Bank Zrt. lakossági régióvezetője volt segítségünkre.Mitől lett egyszerűbb a CSOK igénylése 2018. március 15. után?– Elsősorban csökkentek az adminisztratív terhek, a korábbi számos eredeti dokumentum beszerzése helyett az igénylőknek több feltételről csak nyilatkozniuk kell, hogy megfelelnek-e azoknak.Milyen szabályok vonatkoznak azokra a családokra, ahol a szülők már vettek igénybe támogatást gyermekükre?– A CSOK-ot egy gyermek után csak egyszer lehet igénybe venni. Ha valamelyik gyermek után korábban már részesültek támogatásban, az nem zárja ki azt, hogy egy új lakásra újra igényeljenek. De ilyenkor a korábbi támogatás csökkenti az igényelhető összeget.A 2018. március 15. előtti szabályok szerint ilyen esetben csak úgy kaphattunk CSOK-ot, hogy a korábban folyósított összeget levonták a most adható támogatás összegéből. A hatályba lépett változások szerint mostantól megtehetjük, hogy a levonás helyett egyszerűen azt a gyermeket, aki után korábban már vettünk fel valamilyen támogatást, az igényléskor figyelmen kívül hagyjuk. Ennek a változásnak akkor lehet szerepe, ha a most igényelhető támogatás alacsonyabb, mint az az összeg, melyet korábban a másik gyermekre tekintettel már felvettünk.Kiknek jár a CSOK?–Jelenleg a CSOK azoknak jár, akiknek már van gyermekük, vagy vállalnak legalább egyet, emellett új vagy használt lakásba költöznek, esetleg bővítenek.Ami az összeget illeti, az egygyermekesek 600 ezres, a kétgyermekesek 1,3-2,60 milliós, a háromgyermekesek 2,20-10 milliós, a legalább négygyermekesek pedig 2,75-10 milliós egyszeri, vissza nem térítendő támogatást vehetnek igénybe. A támogatást a házasok mellett egyedülállók, elváltak és élettársi kapcsolatban élők is igényelhetik.A legalább 3 gyermekkel rendelkezők vagy ennyit vállalók számára plusz kedvezmény jár: 10 millió forint összegig olyan kamattámogatott lakáshitelt vehetnek fel, amely a futamidő végéig 3%-os fix kamatot, vagyis változatlanul alacsony törlesztőrészletet biztosít számukra. A harmadik és további gyermeket vállalók számára gyermekenként 1 millió forintos hitelelengedést is bevezetett a kormány.Milyen határidők vonatkoznak a bírálatra?– Lerövidültek a jóváhagyási idők a hitelintézeteknél, ugyanis az új és használt lakások vásárlása esetén 30 napon belül, építés vagy bővítés esetén 60 napon belül kell elbírálni a kérelmet a befogadást követően.Mit javasol azoknak, akik fontolgatják a CSOK igénylését?– Elsősorban azt tanácsolom az érdeklődőknek, hogy még az új otthon kiválasztása előtt keressék fel bankfiókjainkat, tájékozódjanak a pontos feltételekről, és mérlegeljék egyéni helyzetüket. Így mindenki a számára legoptimálisabb, megfelelő paraméterekkel rendelkező ingatlant választhatja majd ki.