A Shell nem csak az autók számára kínál feltöltődést Győrben

A győri Domb utcai Shell töltőállomásra betérőket egészen új látvány fogadja. A hagyományos benzinkúti shop helyett mintha egy kávézóba lépne be az ember. A letisztult és modern tér kellemes környezetet kínál pár pihentető pillanathoz, egy kávé és néhány jóízű falat elfogyasztásához. Az átalakulás oka, hogy a vállalat felismerte a változó fogyasztói szokásokat, és lépést tart napjaink vásárlóival. Megfigyelhető, hogy a városi forgatagban úton lévők számára egyre fontosabb, hogy ha megállnak, akkor egyúttal lehetőségük legyen a minőségi és finom étkezésre és vásárlásra is. Habár továbbra is a minőségi üzemanyagok értékesítése jelenti a Shell benzinkutak fő bevételi forrását, a jövőben sokkal nagyobb szerepet kap a vendéglátás.Azért, hogy a Shell a legmagasabb színvonalon tudja biztosítani szolgáltatásait, a vásárlói visszajelzéseket figyelembe véve új formátumú shopokat alakít ki. Az új koncepció lényege, hogy a shopokat a helyi igényekhez igazítják: ahol szinte csak tankolás céljából állnak meg az emberek, ott továbbra is az üzemanyagé lesz a főszerep, azonban az autópályák mentén az utazóknak lehetőségük nyílik megpihenni, leülni és közben könnyen elérhető, jó minőségű ételeket fogyasztani, mielőtt továbbindulnak. Az olyan városi benzinkutak pedig, mint amilyen a győri Domb utcában is található, modern belső teret kapnak, és kávéházi hangulatot elevenítenek meg.„A töltőállomások átalakítása folyamatosan zajlik. Szem előtt tartva a helyi adottságokat, igényeket és lehetőségeket, a Shell nemzetközi irányelveit követve megújulnak a benzinkutak shopjai. Fontos, hogy folyamatosan kövessük a trendeket és igazodjunk a vásárlók igényeihez. Úgy gondolom, ez a szüntelen fejlődés kulcsa, így tudjuk biztosítani a tőlünk megszokott magas színvonalú szolgáltatásokat. A Shell-kutakra betérőket nem tankoló autósokként kezeljük, hanem vendégekként, akiknek útjuk során jól esik az igényes környezetben eltöltött pihenés és néhány finom falat. A vásárlók már az ország több pontján is találkozhatnak az új formátumú shopokkal, Győrben például a városi kávézó típusú üzlet valósult meg nemrég" – árulta el Gyúrós Péter, a Shell közép-kelet-európai régió shop üzletág vezetője.

A Domb utcai Shell-töltőállomáson a belső tér mellett a shop kínálata is teljes mértékben átalakult, gondos tervezést követően a helyi igényeknek megfelelően számos újdonsággal egészült ki. A már korábban is kapható csomagolt szendvicsek mellett különböző ízű hot-dogok is kaphatóak. Az édesszájúak pedig helyben sütött péksütemények közül választhatják ki az ízlésüknek leginkább megfelelő desszertet. A gyorsételek mellett az egészségtudatos választék is bővül, üdítő smoogo (zöldségben és gyümölcsben gazdag smoothie) és frissen facsart narancslé is szerepel a kínálatban.A töltőállomásra betérő vendégeknek lehetőségük van arra, hogy a ClubSmart kártyával gyűjtött hűségpontokkal vásárolják meg az ételeket és italokat. A tapasztalat azt mutatja, hogy ez az ajánlat nagyon népszerű, a legtöbben hot-dogra és frissen főzött kávéra fordítják ClubSmart-pontjaikat. A hűséges vásárlók folyamatosan megtalálhatják a kedvező ajánlatokat a ClubSmart programban és a Shell-töltőállomásokon.A felújított töltőállomás Győr központi helyén található, ideális a munkába igyekvő, valamint a hazafelé tartó autósok számára is. Sőt, a kávézói hangulatot megidéző shop nemcsak megállóként, de úti célként is szolgálhat. Kiváló helyszínt biztosít munkamegbeszéléseknek és egyéb találkozóknak, hiszen könnyen megközelíthető, de mégsem akadályozza elérését a megterhelő belvárosi forgalom. A vendégeket modern környezet várja, ahol találkozójuk alatt kényelmesen fogyaszthatják el frissen főtt kávéjukat vagy az általuk választott, gyorsan elkészülő és jó minőségű ételt vagy üdítőt. Sokan kifejezetten a finom, gőzölgő feketéért térnek be rendszeresen a töltőállomásra, hogy új lendülettel folytathassák útjukat.