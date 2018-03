A shaolin kung-fu szerzetesek misztikus ereje - Az új show: ,,A mi to fo" - Buddha áldjon meg Téged

(X)

A szerzeteseknek olyan fizikai gyakorlatokat mutatott és tanított, amit ő kung-funak nevezett. A Shaolin-templomot a mai napig Kína egyik legnagyobb szent helyeként és műemlékeként tartják számon. Diákok ezrei fejlesztették tökéletesre kungfutudásukat a templom körül elhelyezkedő iskolákban, ahol a zen buddhizmus szigorú szabályai szerint éltek.„A mi to fo" az új show címe, amelyben a 19 legjobb mester és shami (diák) mutatja be hihetetlen képességeit, amelyek túllépnek a fizika határain. Csijük (testi energiájuk) kontrollálása a légzés és az edzések segítségével lehetővé teszi számukra, hogy kőtányérokat, fatálakat és vasrudakat törjenek szét testükön és fejükön. Tudnak lándzsákon, kardokon és szöges ágyon feküdni. Lándzsahegyeket szegeznek a torkuknak, és át tudnak dobni egy varrótűt egy üvegtányéron. Élőben láthatják ezeket a hihetetlen gyakorlatokat a kolostor történetének, drámai történelmének, a titokzatos alapító, Bodhidharma és az ő szigorú életszabályainak kontextusába szőve.A templom sejtelmes szépsége, a Songshan hegy archaikus természeti ereje szintén megjelenik az előadásban, akárcsak a kung-fu szerzetesek lenyűgöző tömeggyakorlatai. Ezenfelül a közönség betekintést nyerhet a kínai filozófia titkos világába, a mítoszokba, és megismerkedhet a zen buddhizmus bölcsességeivel, valamint a csi fantasztikus testgyakorlataival, amely maga a test saját energiája. Az elmúlt 23 évben több mint 5 millióan látták és csodálták a shaolin szerzetesek talányos erejét 5 kontinensen, több mint 6000 előadás során. „A mi to fo" egy újabb lépés a látványos show továbbfejlesztésében, amely betekintést nyújt a nézőknek a régi Kína misztikus világába.Az előadásmindösszesen 2 alkalommal lesz látható a Vaskakas Művészeti Központban.Jegyek a helyszínen és aoldalon.