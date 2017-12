A parafa már rég nem csak a tányér alátét

2011-ben találkozott először a parafával, akkor a falburkolatok keltették fel az érdeklődését. Elindította vállalkozását eleinte kizárólag parafa fal- és padlóburkolatokra koncentrálva.– 2014-ben nyitottam meg Győrben, a Fészek Áruházban bemutatótermemet Parafa-Fészek néven – emlékezik vissza a kezdetekre Eller Péter. – Kínálatunkban a parafa padló- és falburkolatok széles választéka megtalálható volt. Az idő múlásával, igazodva a piac és ügyfeleink igényeihez, szélesítettük termékpalettánkat. Ma már szinte mindenféle padló- és falburkolat megtalálható kínálatunkban a laminált padlótól kezdve egészen a prémium kategóriás vinil vagy akár bambusz padlóburkolatokig; a kukoricarost alapanyagú szőnyegekkel, műfüvekkel, teraszburkolatokkal együtt. A termékkínálaton túl burkoláshoz kapcsolódó segédanyagokat – alátétlemezeket, szegélyléceket, ragasztókat, padlóápoló termékeket – is ajánlunk.

(X)

Elérhetőség:

Parafa Fészek Győr, Banai út 34.,

mobil: +36-30-348-3193,

web: www.facebook.com/parafafeszek Győr, Banai út 34.,mobil: +36-30-348-3193,web:

– kiváló hőszigetelő– kiváló hangszigetelő– antiallergén, így allergiások és asztmások is választják– kisgyermekesek számára ideális– komfortos járást biztosít– kíméli az ízületeket– melegérzetet biztosít– padlófűtésen is alkalmazható– rendkívül kopásálló– némelyik 100%-ban vízálló– a szigetelőanyagok külső és belső terekre is megoldást nyújtanak– az iparban is alkalmazhatóA Földközi-tenger térségében honos parafatölgy kérge. Ez a fafajta akár 200 évig is elél. A kéreg első hántására a fa 20-25 éves korában kerülhet sor. A parafakéreg lehántása után új kéregréteg kezd kifejlődni, amelyet lehántani további 9 év után lehetséges. A kéreghántás kímélő módszerrel történik, amely a fát magát nem veszélyezteti.Ha építkezik vagy felújít, és szeretne időtálló burkolatot otthonába, látogasson el üzletünkbe vagy facebook-oldalunkra! Megújulva, rengeteg szakértő tanáccsal és ötlettel várjuk!