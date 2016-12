, azügyvezetője az akció kezdetekor azt mondta, hogy akik megtehetik, ebben az akcióban segíthetnek a rászorulóknak – és ez esetben nem a nagy adományokon volt a hangsúly.

A felajánlásokat gyűjtőpontokra szállították: a KwikFit autószervizbe, a Kika áruházba – Balázs bácsi játszóházába, az ETO Parkba a Benetton Shop & Outletbe és az Innovatív Group M1 bázisára, a volt Bricostore áruház épületébe.

A felhívásra nagyon sokan jelentkeztek. „Természetesen cégünk, az Innovatív Group nem csak gyűjtötte az adományokat, magunk is több száz kiló tartós élelmiszert dobozoltunk be a rászoruló családoknak" – mondta Lipovics Tamás, majd hozzátette: „Másokért szerveztük meg a gyűjtést, de magunk merítettünk belőle szeretetet, emberséget. Érzelmileg felemelő volt egy-egy olyan doboz átvétele, amelyet gyerekek hoztak be – kedvenc, jó állapotban lévő játékukról lemondva egy ismeretlen számára."

Regina például saját maga címezte meg az ajándékát. A kisiskolás lány az akcióban átélhette a karácsony csodáját, megtapasztalhatta azt, hogy milyen jó adni. Hozzá hasonlóan sokan, nagyon sokan segítettek így.

„Tudjuk, hogy a szeretet ünnepének közeledtével több a jótékonysági akció, a miénk egy volt közülük. Ám mi azt szeretnénk, ha ez a segítő gondolat nem veszne el az év többi hónapjában sem. A magunk részéről amikor megengedhetjük magunknak – ahogy eddig is tettük –, a kórháznak, a rászorulóknak, családoknak, gyerekeknek, hol felvállalva nevünket, hol névtelenül, de segíteni fogunk" – mondta Lipovics Tamás a MikulásGyárat segítő akció lezárultakor.(x)