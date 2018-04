A második ütemre is lecsaptak a Tavirózsában

(X)



Nem csoda, hogy gyors ütemben fogynak a szabad lakások a révfalui Tavirózsa lakóparkban, hiszen az itt épülő lakások családi otthonnak és befektetésnek egyaránt nyerők. Ezt a tavaly decemberben átadott első ütem vásárlói már tudják, hiszen be is költöztek új otthonaikba a Kenus utca végén épült új lakótömbökben. Ők már élvezhetik a belváros közelségét és a kertvárosi nyugalmat, valamint a gyorsan fejlődő infrastruktúra kényelmét, ami mind nagy vonzereje a napról napra szépülő környéknek.A családi házas és a társasházas övezet határán épülő új lakópark két hektáron áll; három ütemben, folyamatosan készülnek a lakások. A mindössze 25%-os beépítettség és a Duna-part közelsége kellemes életkörülményeket teremt, de van, akit az vonz, hogy a nyüzsgő belváros is elérhető gyalogosan, negyed óra sétával. Így nem kell választani a kétféle életforma között, hiszen a Tavirózsa ötvözi a belváros kényelmét és a kertváros nyugalmát, amelyhez a már elkészült zaj­védő fal is hozzájárul.A most épülő második ütem kétliftes tömbjében 24 + 40 lakást alakítanak ki, a nappali + egy hálószobás ingatlanoktól a nappali + három hálószobás otthonokig. Utóbbiak már alkalmasak a 10 + 10 millió forintos csokkonstrukció igénybevételére is, azaz ideálisak többgyermekes családok számára, míg a kisebb lakások fiatal pároknak, az önálló életüket kezdőknek tökéletesek. Nem beszélve a befektetésről, hiszen a kiadási céllal megvásárolt lakások szinte egyáltalán nem járnak kockázattal, s biztos, hosszú távon garantáltan megtérülő befektetést jelentenek.A többségében teraszos lakások emelt szintű fűtéskész állapotban vásárolhatók meg, decemberi átadással. Igény szerint udvari autóbeálló és tároló is foglalható hozzájuk, a földszinti lakások pedig kertkapcsolatosak, így valódi kertvárosi hangulatot nyújtanak leendő tulajdonosaiknak.A kedvező energiafogyasztású lakások egyedileg szabályozható házközponti fűtéssel készülnek, választható radiátoros vagy padlófűtéssel, amelyek közül az utóbbi sem feláras.Érdemes sietni, hiszen a lakások 40 százaléka már most elkelt, s várhatóan nyár végére minden ingatlan gazdára talál. A választáshoz minden segítség adott: a lakópark ingatlanjainak kizárólagos értékesítője, az Openhouse ingatlanhálózat helyszíni értékesítési ponttal várja az érdeklődőket, akik nemcsak az építkezés állásáról, hanem a környék előnyeiről is személyesen győződhetnek meg. Hétköznapokon 9 és 17 óra között felkészült értékesítők adnak felvilágosítást minden kérdésben, a műszaki paraméterektől a hitellehetőségekig, sőt, előzetes egyeztetést követően ettől eltérő időpontokban is állnak az érdeklődők rendelkezésére. Nem kell messze menni, a helyszínen elérhető az ingatlaniroda összes komplex szolgáltatása, például a bankfüggetlen csok- és hitelügyintézés, levéve a hitelfelvétel számos gondját a vásárlók válláról.Élőben a Tavirózsából! Hétfőn, április 16-án az Openhouse ingatlanhálózat szakértője helyszíni Facebookbejelentkezésben mutatja be az épülő lakóparkot. A 12 órakor kezdődő „élő adás" nézői bepillanthatnak a lakópark előző ütemének egy teljesen kulcsrakész, valamint több szerkezetkész lakásába, s persze képet kapnak a beruházás állásáról is. A Tavirózsa lakópark alakulását Facebook-oldalunkon követhetik nyomon az érdeklődők.