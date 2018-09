A Leier előregyártott elemeivel gyerekjáték az építkezés

Kész vasbeton elemekből villámgyorsan összeállítható a kész épület.

A győri Rakpart22 társasház vasbeton lakáshatároló falai készen érkeznek a helyszínre.

A jánossomorjai Leier-üzemben folyamatosan várják új munkatársak jelentkezését.

20-30 embert várnak a gyártáshoz



Az előregyártott vasbeton elemek a Leier győri és jánossomorjai üzemében készülnek, utóbbi a közelmúltban egy új, 20 ezer négyzetméteres gyártócsarnokkal bővült. Ez 30%-os kapacitásbővülést jelent a 25 hektáron elterülő üzemben, ahol napi 3-4 családi ház megépítéséhez szükséges panel gördül le a gyártósorról.



A jánossomorjai Leier-üzemben folyamatosan várják új munkatársak jelentkezését, a jelenlegi 340 ember mellé további 20-30 dolgozót várnak, a vas-és villanyszerelőktől a lakatosokig és segédmunkásokig. A legmodernebb technológiát, számítógépvezérelt gyártást felvonultató üzem nemcsak a munkakörülmények, hanem a bérezés miatt is vonzó. Ez – a nyugati határ közelsége miatt igazodva az osztrák bérekhez – 4-500 ezer forint is lehet a kétműszakos munkarendben.



Jánossomorjai Leier üzembe keresünk: vas- és villanyszerelőt

lakatost

targoncást

segédmunkást. www.leier.hu/karrier

Az előregyártott vasbeton elemek a Leier győri és jánossomorjai üzemében készülnek, utóbbi a közelmúltban egy új, 20 ezer négyzetméteres gyártócsarnokkal bővült. Ez 30%-os kapacitásbővülést jelent a 25 hektáron elterülő üzemben, ahol napi 3-4 családi ház megépítéséhez szükséges panel gördül le a gyártósorról.A jánossomorjai Leier-üzemben folyamatosan várják új munkatársak jelentkezését, a jelenlegi 340 ember mellé további 20-30 dolgozót várnak, a vas-és villanyszerelőktől a lakatosokig és segédmunkásokig. A legmodernebb technológiát, számítógépvezérelt gyártást felvonultató üzem nemcsak a munkakörülmények, hanem a bérezés miatt is vonzó. Ez – a nyugati határ közelsége miatt igazodva az osztrák bérekhez – 4-500 ezer forint is lehet a kétműszakos munkarendben.

(x)

Nehéz helyzetben vannak az építkezők: sem szakember, sem segédmunkás nincs elég, ezért lassan kész bravúr építkezni, s gyakran csak jelentős csúszással sikerül. Többek között a növekvő munkaerőhiány hívta életre azt a trendet, hogy a gyártók egyre magasabb készültségű építőanyagokat dobnak piacra, amelyekkel felgyorsítható és kevesebb emberi erővel megoldható a kivitelezés.Erre az igényre válaszolva fejlesztette ki a Leier azokat az új generációs vasbeton fal- és födémelemeket, amelyekkel szinte gyerekjáték az építkezés.Az előregyártott elemek hasonlóan működnek, mint az Ikea bútorai: az épület szerkezete „lapraszerelten" érkezik a helyszínre, ahol villámgyorsan összeállítható a kész ház. Minimális emberi erővel, akár néhány segédmunkás közreműködésével.Sőt, az előregyártott vasbeton kéregfalak a gépészeti szerelésekhez teljesen előkészítve kerülnek ki a gyárból, azaz előre megvan a helye a vezetékeknek, konnektoroknak, kapcsolóknak. Így a helyszínen megspórolható az idő- és munkaigényes vésés – például a villanyszereléshez –, hanem már csak el kell helyezni a vezetékeket és szerelvényeket. Az pedig már csak hab a tortán, hogy mivel a fal- és födémelemek egyenesen a helyükre kerülnek, nincs szükség tárolásra sem.Nem nehéz kitalálni, hogy a fentieknek köszönhetően a Leier előregyártott elemeivel az építkezés sokkal gyorsabb: egy szint akár egyetlen (!) nap alatt felépíthető! Ez most különösen nyomós érv, hiszen 2020-tól megszűnik az új lakások kedvezményes, 5%-os áfája és visszaállítják a korábbi 27%-os szintet, ezért igencsak sietnie kell az építkezéssel annak, aki még a jelenlegi áron szeretne új lakást vásárolni...Aki a „beton" szó hallatán a régi panelházakra asszociálna, azt Komlós Andor, a Leier Hungária Kft. ügyvezetője megnyugtatja: ez a beton nem az a beton.– A 60-as, 70-es évek panellakásai azonos sémára készültek, ugyanazt a „dobozt" variálták. A modern előregyártott elemekkel ezzel szemben bármilyen tervezői elképzelés megvalósítható: tervrajz alapján az egészen egyedi elképzelésekhez is legyártathatók a szükséges alkotóelemek – mondja.Hozzáteszi: az előregyártott elemek, amelyek gyakorlatilag az épület vasbeton szerkezetét váltják ki, akár kombinálhatók is a hagyományos építési technológiával, azaz a tégla szerkezettel. Nagyszerű példa erre a Győr belvárosában épülő Rakpart22 társasház, amely a Leier előregyártott elemeinek mintaprojektje. „A 114 lakásos Duna-parti épület lakáshatároló falai vasbeton elemekből, míg a külső falak hagyományos, 30-as Leier-téglából készülnek, így ötvözik a két technológia előnyeit. Gyakori egyébként, hogy a vasbeton elemek elé előtétfalat építenek, így teret hagyva a belső terekben a rugalmas gépészeti megoldásoknak", mondja Bolla Patrik, az építtető Olla Group vezetője.A Rakpart22 lakásaiban már élvezhetők lesznek a beton előnyös tulajdonságai, mint a nagy tömegből eredő jó hőtartó képesség. Ez eleve adott, de a betonelemek természetesen tetszés szerinti szigeteléssel láthatók el. Fontos érv a beton kedvező hangszigetelési tulajdonsága is, amelynek értékei kiemelkedőek.Az előregyártott vasbeton elemek megoldást adnak azoknak a kivitelezőknek a kezébe, akiknek a munkarőhiány miatt kellett korlátozni a kapacitásukat. Ők segédmunkásokkal, gyorsan és tisztán húzhatnak fel családi- és társasházakat, méghozzá az eddiginél lényegesen gyorsabban. A Leier ehhez minden támogatást megad: győri „gyakorlópályáján" a szakemberek ingyenes képzést kapnak a fal- és födémelemekkel történő munkához, amely egyébként fél nap alatt elsajátítható.