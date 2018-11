A közvetítő nem csak hirdet, háttérmunkát és biztonságot is nyújt

Még mindig új építésűt ajánlott venni!

A jelenlegi lakáspiacon a lakások a legkelendőbbek, a családi házak ára jóval kisebb ütemben növekszik. Németh Adrienn szerint most használt lakást eladni, új építésű lakást/családi házat pedig venni kell. Az új lakás áfája 2020-tól 27%-ra emelkedik, ami jelentős árfelhajtó erőt jelent. Várható továbbá, hogy a csok kibővítésekor Győr vonzáskörzetében is emelkedni fognak a házak/ikerházak árai.





Sok az eladó lakás, sok a vevő – ideális helyzet, amelyben úgy tűnhet, hogy nincs szükség közvetítőre ingatlan vásárlásához vagy eladásához. A legtöbben - különösen az eladni vágyó tulajdonosok – a közvetítői jutalék megspórolásával indokolják, hogy maguk veszik kézbe az ügyet, miközben nem gondolnak arra, hogy így többet veszthetnek a szakember néhány százalékos díjánál.Az Openhouse egyik legnagyobb előnye – különösen a mai közállapotok tükrében – a biztonság. A legtöbben valószínűleg bele sem gondolnak, hogy amikor fogadnak egy érdeklődőt a meghirdetett otthonukban, akkor a legbelsőbb magánszférájukba engednek be vadidegeneket egyetlen telefonhívás alapján – ez pedig sok veszélyt rejt magában. Az utóbbi időben megszaporodtak az „ingatlanturisták" is, ők komoly vásárlási szándék helyett csak nézegetnek, rabolva ezzel a lakástulajdonos idejét, energiáját.– Mi az Openhouse-nál nemcsak kivisszük az érdeklődőket a helyszínre, hanem minden ügyfelet előminősítésnek vetünk alá, és a lakást csak a potenciális, fizetőképes vevőjelölteknek mutatjuk meg, akiknek ismerjük a személyes adatait. Így megelőzzük a visszaéléseket, és biztosítjuk, hogy az ügyfelünk otthona ne váljon átjáróházzá. Ennek a gyakorlatnak köszönhető, hogy az Openhouse alapítása óta eltelt 15 évben nem történt visszaélés a vevőkörünkben – mondja Hegedűs Sándor, az Openhouse csoportvezetője.Sokszor futottak már bele a vevők is abba a helyzetbe, hogy a tulajdonosnak hitt, ingatlant megmutató személy nem is a tényleges tulajdonos volt, és a pillanat hevében átadott foglaló nem ott landolt, ahol kellett volna. Ezeket a hibákat egy komoly irodával együttműködve bizony ki lehet küszöbölni - a „csalók" messze elkerülik a jól szervezett cégeket.– Gyakran előfordul, hogy ár alatt talál gazdára egy ingatlan, mert már a beárazásánál gondok vannak. Egy átlagembernek ugyanis nincs más eszköze, mint a többi hasonló ingatlan hirdetéséből kiindulni, míg egy profi ingatlanszakember képes az ármaximalizálásra – mondja Németh Adrienn, az Openhouse ingatlanhálózat irodavezetője.Már a „tálalásnál" elkel a hozzáértő segítség, hiszen rengeteget dob az ingatlanunk megítélésén, ha egy profin befotózott és az eladásra megfelelően felkészített ház vagy lakás kerül az érdeklődők elé.– Sokak fejében él az a tévhit, hogy a közvetítő nem csinál mást, mint meghirdeti az ingatlant az interneten, az újságokban, pedig ideális esetben komoly háttérmunka, tanácsadás áll mögötte. Az ingatlanközvetítő napi rutinja az ártárgyalás, így a kompromisszumos - mindenki áltat elfogadott - ár kialakításában elengedhetetlen érdemei vannak. Az ingatlan megfelelő felkészítése az eladásra akár milliókat is jelenthet a vételárban! A home staging (az ingatlan színpadra állítása) technikánkkal például sokkal vonzóbbá tehető a lakás, kiemelheti a többi hasonló adottságú eladó ingatlan közül, az erre fordított összeg pedig többszörösen megtérülhet – árulja el a szakember.Az Openhouse nagy előnye továbbá, hogy olyan vásárlókkal tudja összehozni az ingatlantulajdonost, akikkel „magánhirdetőként" nem találkozna. Jellemzően ilyenek a külföldi – osztrák, német, orosz, szlovák – vevők, akik nem böngésznek hirdetéseket, nem csengetnek be az utcáról, hanem rögtön ingatlanirodához fordulnak. (A világ számos részén egyébként szinte csak ilyen módon történnek az adásvételek.)- Cégünk értékesítő munkatársai naprakész szakmai tudással rendelkeznek, rengeteg szakmai képzésen vesznek részt, ami az ügyfél maradéktalan és körültekintő kiszolgálásán alapszik. Nagyon fontos számunkra, hogy ügyfeleink magas szintű élményben részesüljenek, ha minket választanak. Ezért is alkottuk meg az irodánkban - saját fejlesztésben és kivitelezésben - a VR-sarkot, ahol leendő vásárlóink egy virtuális szemüveg segítségével, virtuális sétával be tudják járni a számukra tetsző ingatlant anélkül, hogy a helyszínre kimennének. Ezáltal rengeteg időt, energiát tudunk megspórolni a kereső ügyfélnek és az eladó tulajdonosnak is. Emellett nem csinálunk átjáróházat a tulajdonosaink ingatlanából. Mi már valóban csak azt az ügyfelet visszük ki, aki ezen a virtuális sétán részt vett, és tetszett neki a lakás. Már tudja, mire számítson, nagy meglepetések már nem érhetik. Mindemellett pedig a jogi-műszaki paraméterek korrekt, teljes körű tájékoztatásában is részesülnek a nálunk vásárlók, így teljes biztonságban tudják meghozni a döntést. Openhouse-nál az elmúlt 15 évben soha nem volt ilyen típusú ügyfélpanasz; weboldalunkon a referenciáink menü alatt is az elégedett ügyfeleink kommentje és köszönete található.Aki vásárolt vagy adott már el ingatlant, az tudja, mennyi adminisztrációval, macerával jár egy-egy ügylet. Egy komoly ingatlanközvetítő iroda ezt jelentősen csökkenti, hiszen egy helyen elintézhetünk mindent, ami az adásvétellel jár.Teljes körű csok- és hitelügyintézés mellett az Openhouse ügyvédi háttérrel, lakásbiztosítással, energetikai tanúsítvánnyal is áll az ügyfelei rendelkezésére, így kényelmesen, sorban állás nélkül jöhet létre a vágyott üzlet.