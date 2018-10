A gyógyítás új dimenziója Győrbe érkezett - Lumena Orvosi és Esztétikai Lézerközpont a Dunapart Rezidenciában

www.lumenalezer.hu weboldalt, vagy kövessék a Lézerközpont facebook-oldalát. További információért keressék fel aweboldalt, vagy kövessék a

A lézerfény ereje, pontosabban frekvenciája azonban nem csak szépészeti kezeléseknél alkalmazható. Az elmúlt évek klinikai tapasztalatai bizonyították, hogy a lézer képes akár sebészeti műtéti beavatkozásokat is kiváltani. Gyógyító ereje olyan intim egészségügyi problémákra is megoldást nyújt, amelyekkel kapcsolatban eddig - félve a kórházi sebészeti beavatkozástól és annak esetleges negatív velejáróitól - nem mertünk orvosunktól az érdemi megoldás irányában érdeklődni.Pedig a nőgyógyászati problémáink lézeres úton a legtöbb esetben hatékonyan, szinte fájdalommentesen és azonnali eredménnyel kezelhetők, legyen szó többek között inkontinenciáról, hüvelyszárazságól, vagy akár a meglazult hüvelyfal okozta diszkomfortérzetről. Mindennapjainkra nagyban kihat intim aktivitásunk és vitalitásunk, ezért érdemes kihasználni a XXI. század kínálta lehetőségeket fiatalságunk megőrzésére.A dr. Horváth Zoltán és dr. Mika Péter által alapított Lumena Orvosi és Esztétikai Lézerközpont többek között a fenti panaszokra is kínál gyors és hatékony lézeres kezelést.A nőgyógyászati és a szintén újdonságnak számító urológiai kezelések mellett természetesen egyéb, ismertebb lézeres kezeléseket is végeznek az egészségügyi intézményben, mint például az esztétikai bőrgyógyászat (bőrfiatalítás, szemölcseltávolítás, akne- és rosaceakezelés, striakezelés, körömgomba-kezelés, szőrtelenítés stb.). Általánosságban elmondható, hogy az egyes orvosi szakterületeket azok kiváló és tapasztalt szakemberei képviselik a lézerközpontban.Az intézet recepcióján telefonon kérhető - a nyitási akció keretében ingyenes - konzultációs időpont, ahol diszkrét és elegáns környezetben, megfelelő odafigyeléssel nyújtanak segítséget a központ szakorvosai.