A Duna House-nál mindenki számít

Április 1-jén bárki közelebbről is betekinthet a Duna House munkájába, kérdezhet az értékesítőktől, s akár a vezetőktől is. Az érdeklődés minden bizonnyal nagy lesz, hiszen az iroda folyamatosan fejlődik: kínálata ugrásszerűen megnőtt – Győrben és környékén immár 770 ingatlan található a portfóliójukban –, s az ingatlanok egyre szélesebb palettáját kínálják, az új építésű lakásoktól az építési telkekig. Ellentétben a számos, fejlesztési hullámot meglovagoló „ingatlanos" vállalkozóval és egy-egy nagyberuházásra alakult projektirodával a Duna House nemcsak az új építésű ingatlanokra fókuszál, hanem ugyanolyan nagy hangsúlyt fektet a használt házakra, lakásokra is, legyen szó akár egy kisebb értékű vidéki házról, akár egy belvárosi, polgári otthonról. „Nekünk minden ügyfél fontos, eladói és vevői oldalon is, ugyanolyan lelkiismeretesen kísérjük végig az adásvételi folyamaton" − mondja Maszlavér Mónika, a Duna House győri irodavezetője.

A végigkísérés nem puszta reklámszöveg, a Duna House ugyanis – szakértői gárdájának köszönhetően – teljes körű szolgáltatást nyújt ügyfeleinek. Partnerei között ügyvéd, építész, értékbecslő, hiteltanácsadó és kivitelezésben jártas szakember egyaránt található, így minden együtt van ahhoz, hogy mindenki megtalálja a számára ideális ingatlant.

A Duna House egyik legnagyobb erőssége a DH Hitelcentrum szolgáltatása, amely komplett, bankfüggetlen hitelügyintézést és csokügyintézést kínál, teljesen díjmentesen. Szakemberei minden, ingatlanhitellel kapcsolatos kérdésben naprakészek és tájékozottak, s mivel a Duna House évente több ezer ügyfelet képvisel a pénzintézetek felé, gyakran jóval kedvezőbb ajánlatot tudnak kínálni, mintha valaki az utcáról térne be valamelyik bankfiókba. Sőt, a Hitelcentrum szolgáltatásait nemcsak az irodán keresztül ingatlant vásárlók vagy kínálók vehetik igénybe, hanem bárki, akinek lakáshitelre van szüksége.



Tel.: +36-20/258-8673

E-mail: maszlaver.monika@dh.hu

Web: www.dh.hu Irodáink: Győr, Újkapu u. 21. és Rónay Jácint u. 8−10.Tel.: +36-20/258-8673E-mail:Web:

A töretlen fejlődésnek köszönhetően – a közelmúltban nyílt meg a hálózat második győri irodája a Rónay Jácint utcában – a Duna House csapata is folyamatosan bővül. Az irodavezetőtől megtudtuk: mindig szükség van új, elkötelezett munkatársakra, akik nem félnek a munkától és a kihívásoktól.„Számukra komoly karrierlehetőséget kínálunk, nagy hangsúlyt fektetünk a folyamatos képzésükre: a hivatalos szakképzésen kívül például mentori rendszerrel segítjük az első lépéseiket a szakmában. Akiben megvan a kellő kommunikációs készség, nyitottság és vállalkozói szemlélet, az megtalálhatja a számítását nálunk." (X)