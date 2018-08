A családi nappal is segített a Dana

A Dana munkatársai örömmel ajánlották fel az ételeket a győri hajléktalanszálló lakóinak.

A győri régió egyik legnagyobb vállalata a már hagyományos családi napjának kapcsán segített, ezúttal a győr-likócsi hajléktalanszálló lakóinak.Dávid-Gombkötő Szilvia személyügyi munkatárs, az akció ötletgazdája elmondta, hogy már a tavalyi rendezvényen is felmerült, hogy a megmaradt ételeket jótékony célra ajánlják fel. Úgy gondolták, hogy a fedél nélküli emberek bizonyára szívesen fogadnák a sok finomságot. Igazuk volt: a hajléktalanszállón örömmel fogadták az adományt.Idén már nem volt kérdés, hova kerüljön a megmaradt étel – pörkölt, grillcsirke, lecsó, rétes és fánk –, amely nem fogyott el a több mint 800 fős rendezvényen. Az emberek mindennapjait azonban nem csak étellel lehet segíteni, így a vállalat a kezdeményezéshez egy tisztálkodószer-csomaggal is hozzájárul. Ez csak egy kis lépés, de szemléletformáló ereje van, így a Dana munkatársai is látják, hogy olyan vállalatnál dolgoznak, amely felelősséget érez a környezetéért.Nem ez az első eset, hogy jótékony kezdeményezést indítanak útjára. A rászoruló gyerekek, a győri kórház gyermekosztálya javára történt például az a gyűjtés, melyet a Dunakapu téri műjégpályán rendeztek decemberben. Karácsonykor pedig minden évben számos munkatárs megmozdul az immár hagyományos cipősdoboz-akcióra, melynek keretében tavaly közel száz cipősdoboznyi adományt gyűjtöttek össze, majd juttattak el a baptista szeretetszolgálaton keresztül szegény sorsú gyerekekhez.A társadalmi felelősségvállalás tehát nem idegen a Danától, s ezt a szemléletet igyekszik a saját dolgozói körében is népszerűsíteni. Többek között a környezetvédelem, a környezettudatosság fontosságának hangsúlyozásával, ami az idei családi nap kiemelt témája volt. Ennek jegyében a dolgozók is megismerkedhettek a vállalat törekvéseivel, fejlesztéseivel, mint az elektromos autókra történő átállás vagy a szelektív hulladékgyűjtés.