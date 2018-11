A Casino Win Győr nyereményesővel készül az ünnepekre

(x)

A szórakoztató egység népszerűsége 2 éves fennállása alatt rengeteget nőtt, melyhez többek között hozzájárul az egyre bővülő szolgáltatási paletta is. Évről évre többen választják év végi záró rendezvényük helyszínéül a különös élményt kínáló, közel nyolcszáz négyzetméternyi játékteret vagy az exkluzív póker különtermet. Az ünnepekre való készülődés és céges bulik időszakát pedig igazi nyereményesővel indítja a Casino Win Győr.November 30-án, pénteken évadzáró tombolasorsolást tartanak, amelynek természetesen ismét megadják a módját. A partihangulatról az ország egyik leghíresebb lemezlovasa, DJ Náksi Attila fog gondoskodni, egy csipetnyi retróval fűszerezve. A program részeként pedig fellép a 90-es évek házibulijainak kedvence is, az UFO zenekar. Az est fő eseményeként pedig kihirdetik a szeptember óta tartó tombolajáték szerencsés nyerteseit, akik között 3 millió Ft összértékű játéklehetőség kerül kisorsolásra, melyet egészen december végéig felhasználhatnak Fortuna kegyeltjei. A sorsoláson még mindenkinek van esélye részt venni, hiszen egészen a záró eseményig lehetőség nyílik a tombolák gyűjtésére. Mind a slot gépeken, mind a játékasztalokon játszó vendégeink egy tablet segítségével elektronikus kaparós sorsjegy formájában tehetik próbára szerencséjüket, előre meghatározott órákban. A kiadott tombolajegyek pedig részt vesznek a november 30-ai sorsoláson.A Casino Win Győr vezetősége azokra is gondolt, akiknek már nincs lehetőségük beszállni az év legnagyobb össznyereményű sorsolásába. Az est összes résztvevője számára készülnek ugyanis extra tombolával, ahol értékes tárgynyeremények, ékszerek találnak majd gazdára. A gálaesten büféasztalos vacsorával, akciós italokkal és koktélkülönlegességekkel is várják a szórakozni vágyókat. A belépés a rendezvényre ingyenes, de ne feledjék otthon a személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat azok, aki még nem jártak a kaszinóban, ugyanis első belépéskor gyors regisztráció szükséges.Kezdje meg az ünnepi készülődést igazi nyereményesővel a Casino Win Győrben!