A Barátok közt sztárja, Gyebnár Csekka is a NeuroPress-terápiát választotta!

Gyebnár Csekka, a Barátok közt sztárja és Vargha Zsolt Sebastian, a természetes gyógymódok szakértője

– Azt hiszem, nem vagyok egyedül, amikor azt mondom, hogy a rohanó élet miatt hajlamosak vagyunk halogatni a felbukkanó egészségügyi panaszokat, átmeneti megoldásokkal megpróbáljuk enyhíteni a tüneteket – ez egy darabig működik is. Elérkezik azonban a pillanat, amikor a tüneti kezelések már kevesebb ideig hatnak, egyre kimerültebb a szervezet, és elkezd leépülni. Ilyenkor jön a pánik. Most mit tegyek? Hova forduljak? Hát ez az, amit nem kell megvárni!Saját tapasztalatból mondom, hogy érdemes jobban odafigyelni a szervezetünk jelzéseire. Ne csak hangoztassuk azt, hogy az egészségünk a legdrágább kincs, hanem még időben tegyünk is érte! Az elmúlt években egyre többet küzdöttem emésztési problémákkal, álmatlansággal, felborult a hormonháztartásom, nőgyógyászati panaszaim jelentkeztek, és kb. fél éve összecsúsztak a csigolyáim. Mindezek mellett az utóbbi években jelentős súlytöbbletem is volt, amit minden igyekezetem ellenére sem tudtam leadni. Bár rendszeresen mozgok, nem ülőmunkát végzek, sokféle diétát/fogyókúrát is kipróbáltam, de mindhiába, eredmény nem volt.

Fél évvel ezelőtt hallottam először a NeuroPress-terápiáról. Egy kedves kolléganőm említette, akiről tudtam, hogy már évek óta próbálkoznak a gyermekvállalással, de sajnos mindeddig eredménytelenül. Most hála a NeuroPress-terápiának, végre kisbabát hord a szíve alatt. Őszintén örültem neki, és részletesen kifaggattam mindenről. Annyira lelkesen áradozott, hogy úgy döntöttem, felkeresem én is. Így jutottam el Vargha Zsolt terapeutához. Először egy állapotfelmérésen vettem részt. Olyan volt, mint egy szuper biológiaóra: végre megértettem, mi hogy működik a szervezetemben, mire kell figyelnem, mire lehet hajlamom, és mi az, amin feltétlenül változtatnom kell. Ezt követően a biorezonanciás felmérésen kiszűrték, hogy mely élelmiszerek terhelik a szervezetemet. A dietetikusukkal átbeszéltük, hogy milyen ételeket kell mellőznöm, vagy mit mivel tudok helyettesíteni. Előfordul, hogy némelyik kedvenc ételünkről is le kell mondanunk a gyorsabb gyógyulás érdekében, de amikor érezzük a kezelések jótékony hatását, tudjuk, hogy jó úton haladunk, és ettől még több erőt kapunk... Néhány hónap telt el az első kezelésem óta – a kezelések hatását már pár hét után éreztem –, de most kijelenthetem, hogy kiválóan érzem magam a bőrömben! Az első jel az volt, hogy az alvásom rendeződött, azóta is nagyon jól alszom, és kipihenten ébredek. Az emésztésem is jobb, már nem küzdök az állandó puffadással. Észrevétlenül, szenvedés nélkül leadtam 10 kilót. ...és ami a legfontosabb, hogy a nőgyógyászom a legutóbbi vizsgálat során megállapította, hogy a jobb petefészkem újra normálisan működik.

„Csak ajánlani tudom, ha nem ideiglenes megoldásra vágyik az ember, ha nem csak a tüneteket akarjuk kezelni, akkor érdemes a NeuroPress-terápiát választani: fokozza a szervezetünk öngyógyító képességét – mert az igenis létezik!"

Sok oda járó emberrel elbeszélgettem. Van, aki stroke-ot kapott, és a felépülésben segít neki a terápia. Sok lombikprogramban részt vevő kismama választotta kiegészítő kezelésként, olyannal is találkoztam, aki pajzsmirigyproblémái miatt jár, és van aki, csak megelőzés miatt veszi igénybe a kezeléseket.Számomra az is nagyon fontos, hogy a környezet kellemes, a „rendelőben" dolgozó terapeuták, asszisztensek hihetetlen odaadással végzik a dolgukat, segítőkészek, türelmesek, mindig van egy kedves szavuk. Egyszerűen jó oda járni, és részt venni a kezeléseken.

Ahhoz, hogy képesek legyünk változtatni, hogy helyrebillenhessen testi-lelki egyensúlyunk, fontos átfogó képet kapnunk a bennünk zajló folyamatokról. Terápiánk főként a betegségek kiváltó okaira és azok megszüntetésére összpontosít, nem csupán tüneti kezelést nyújt. A kezelések összetettek – magyarázza Vargha Zsolt.



Az alapjukat egy speciális, hatását ártó faktorok és mellékhatások nélkül kifejtő, egyedi ideginger-terápia képezi, ami elősegíti és támogatja a szervezet öngyógyulási folyamatait. A gyógyulási, regenerálódási folyamatot végigkíséri egy személyközpontú egészségfejlesztési tevékenység, amely jelentős életminőség-javító szereppel is bír.

