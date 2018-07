3 nap, 5 helyszín, 7 művészeti ág

(X)

Tánc, zene, fény, képzőművészet, fotó, irodalom, építészet – három napon keresztül különböző művészeti ágak jeles képviselői mutatkoznak be július utolsó hétvégéjén a Radó-szigeten. Az idei év témája „Győr, a folyók városa", amit elsősorban egy nagyszabású fotókiállítás prezentál a Győri Fotóklub Egyesület vezetésével, de központi szerepet kapnak az egyedi, kreatív, fiatalos fesztiválinstallációk is.A 31! – 3 folyó, 1 sziget, összművészet rendezvényre készülő installációk szorosan kapcsolódnak Győr 2023 Európa Kulturális Fővárosa pályázatának témájához: az Áramláshoz.A Radó-sziget északi részén épül egy „befejezetlen híd", ami a folyó áramlására és a Püspökvár falára irányítja a tekintetet. A hajósánc nézőtér kényelmes lelátót varázsol a Radó-sziget északi részére, ahol a modern és hiphoptánc világába kaphatunk betekintést. A táncbemutatók mellett szakmai beszélgetésekre is sor kerül, és a fesztivál keretein belül rendezik meg az ország legnagyobb pénzdíjas all style versenyét, a 31! Győr Battle-t!A képzőművészeti szekciót többségében győri alkotók, művészek töltik meg tartalommal, akik műtermeiket a Radó-szigetre költöztetik a rendezvény idejére, a látogatók pedig betekinthetnek az alkotás folyamatába. Több különleges technikával készült alkotás is megtekinthető majd, sőt, élményfestésbe is be lehet csatlakozni, a közösségi festés alkalmából pedig mindenki otthagyhatja kézjegyét a rendezvény óriásmolinóján.A délutánokat a #VersChat program indítja, ahol fiatal – a Műhely folyóirathoz kötődő – költők verseit hallhatja a közönség, míg az Irodalmi Kávéházban szombaton Dvorák Gábor és Patka Heléna, vasárnap pedig Grecsó Krisztián és Kollár-Klemencz László lesz látható, hallható.Igazi zenei csemegének ígérkezik ByeALex és a Slepp, valamint a Blahalousiana együttes fellépése, továbbá itt lesz a Fák Alatt Zenekar, az Indigó Utca, a Seven Seconds in the Future, a ToSoDa Project, Szirtes Edina Mókus és Fekete János Jammal.A rendezvényen a Pannon­halmi­ borvidék kiemelkedő pincészeteinek PH-Érték néven életre hívott borászati és marketingkommunikációs klasztere is bemutatkozik a strandon, a Cziráky-obeliszk mögött kialakított PH-Érték borszigeten.S hogy mi várható még az ingyenes fesztiválon? Látványos vizes felvonulás, művészeti workshopok, fényszínház, fesztiválséta és hajókázás.Július 27–29-én tehát irány a győri Radó-sziget és a Püspökvár, a strand területe!