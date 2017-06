3 lombik, 5 év kudarc után jött a NeuroPress Terápia és sikerült!

Nagy Rebeka, kosárlabdázó

– 2011. januárban elhatároztuk párommal, hogy bővülhet a család, jöhet a baba. Biztosak voltuk benne, hogy 1–2 hónapon belül várandós leszek, de nem így történt. Fél év próbálkozás után elkezdődtek a kivizsgálások. A leleteink alapján az orvosok egy mesterséges megtermékenyítési központba irányítottak minket, mivel nagyon kis esélyt láttak a spontán teherbe esésre. Novemberben sor került az első konzultációra és ezt követően megkezdődtek a beültetések. Sajnos az első, második és a harmadik lombikbeültetés sem sikerült. A lombikprogramok közben újabb és újabb kivizsgálásokon vettünk részt, megoldásokat keresve. Egyikünknél sem állapítottak meg szervi bajt. Mindenféle csodaszert kipróbáltunk, de eredmény nem volt és közben eltelt 5 év. Az utolsó beültetés utáni konzultáción szinte borítékolták, hogy a következő sem fog sikerülni. Ebbe nem akartunk beletörődni, ekkor kezdtünk el más lehetőségek után kutatni. 2015 szeptemberében hallottunk a Neuropress terápiáról, októberben bejelentkeztünk és elkezdődtek a kezelések. Őszintén szólva nem nagyon hittünk benne, úgy gondoltuk, adunk egy esélyt, és talán sikerül a szervezetünket egy kicsit megerősíteni egy esetleges következő lombikkezelés előtt. Már a kezelés első két hete után éreztük a változásokat, sokkal több energiánk lett, egyre jobban éreztük magunkat a bőrünkben, elkezdtünk hinni benne. Február vége felé kicsit furcsán éreztem magam, csináltam egy terhességi tesztet. A legnagyobb meglepetésünkre pozitív lett. Nem akartuk elhinni, ezért a következő napokban még 5 tesztet csináltunk és persze mindegyiken ott volt a 2 csík. A 12. hét végéig még jártam a kezelésekre, hogy minden rendben legyen. A terhesség alatt szerencsére semmi probléma nem volt, 2016. október 24-én megszületett a mi kis gyönyörű csodababánk, Boldizsár. A mai napig hihetetlen számunkra, hogy 5 év orvostól orvosig tartó kálvária után a Neuropress terápia 4 hónapos kezelése után itt szuszog mellettünk a kisfiunk. Bízunk benne, hogy történetünkkel segíteni tudtunk olyan reményt vesztett pároknak, mint amilyenek mi is voltunk.Hálás köszönettel, egy boldog édesanya és édesapa.

– Tavaly október környékén gerincsérv- szerű panaszok jelentkeztek nálam, mivel ez nagy fájdalmakkal járt, egyre jobban korlátozta mind a teljesítményemet, mind a részvételemet a kosárlabdában. A talpszalag- gyulladásom mindezt csak fokozta. Az állapotromlásom kálváriája körülbelül egy évre nyúlik vissza. Először ultrahangos kezelésekkel, lökéshullámmal próbálkoztam, aminek segítségével némi javulást értünk el. Ez azonban nem volt hosszú távú és sajnos az edzéseket is többször le kellett mondanom, ami lelkileg is megviselt, hiszen a meccseken sem játszhattam. Az orvosom végső megoldásként a műtétet javasolta, amit minden áron szerettem volna elkerülni. Kétségbe voltam esve, és már nemcsak a talpam, hanem a lábaim is fájtak, ülőideg-gyulladás is kialakult. Ekkor csapattársam – Laklóth Anna – biztatására, aki akkor már megtapasztalta a terápia jótékony hatását, bejelentkeztem egy állapotfelmérésre a Neuropress terápiához. Visszatekintve, legjobb döntésnek bizonyult. Azt gondoltam, hogy csak a lábfájdalmaimra fókuszálnak majd a kezelések során, de hamar kiderült, hogy ez egy komplex terápia, ami nem csak 1-1 tünettel foglalkozik, hanem az egész szervezetemet erősíti fel. Serdülőkorom óta allergiás panaszaim voltak, amik természetesen eltörpültek az ideggyulladás mellett, de a terápia erre is megoldást nyújtott. Reggelente állandó tüsszögőrohamokkal indult a napom, sokszor orvosságot is kellett szednem, hogy jobban legyek. Mára ezek a panaszok teljesen megszűntek, mint ahogy a mindenféle légúti megbetegedéseim is, amik korábban minden télen ledöntöttek a lábamról. A Neuropressnél biorezonanciás vizsgálaton is részt vettem, melynek eredményei alapján az étrendemen is változtattunk a dietetikusuk segítségével. Számomra a legnagyobb sikert az jelentette, hogy megúsztam a műtéti beavatkozást, újra teljes életet élhetek a hétköznapokban, illetve a kosárlabdapályán. A terápiát csak ajánlani tudom, hiszen széleskörűen alkalmazható a már kialakult betegségek gyógyításában, illetve azok megelőzésében preventív jelleggel. Nagyon sokat köszönhetek Vargha Zsoltnak és a Neuropress csapatának.mely a talpon és lábfejen lévő idegleképeződési pontok manuális, ismétlődő, meghatározott módon történő ingerlésével ér el maradandó változást a szervezetben.Kisgyermekkortól idős korig, korosztályi korlátozás nélkül mindenkinek javasolható a Neuropress terápia holisztikus gyógymódja, legyen szó a krónikus megbetegedések kialakulásának megelőzéséről, vagy a már kialakult problémák hatékony kezeléséről, utókezeléséről. Nem konkrét betegségeket gyógyít, hanem a szervi működés optimalizálásával, a szervezet öngyógyító mechanizmusát támogatja, erősíti és káros mellékhatások, ártófaktorok nélkül fejti ki hatását!Célja az egészség helyreállítása, a további betegségek megelőzése.

Elérhetőségek:

• 9027 Győr, Madách utca. 22

Telefon: 06-70/341-5951

• 1123 Budapest, Kékgolyó utca 6.

Telefon: 06-30/777-7033

• Dunaszerdahely, Galántai út 658.

Telefon: +421/911-627-644

www.neuropress.hu

