25 éves a Bedő Pékség

A Bedő Pékség 1993-ban Abdán kezdett működni, aztán hamarosan átköltözött Győr-Ménfőcsanakra. Bedő János nevét gyorsan megismerték, a céget alapító pékmester búzakenyerének nem kellett reklám, az elégedett vásárlók vitték a hírét. A hagyományos, téglából rakott magyar kemencében sült illatos veknik mind egy szálig elfogytak. Később Bedő Szilárd lépett édesapja örökébe, a tőle tanult elkötelezettséggel vezeti ma a vállalkozást, amelynek három üzeméből közel háromszázféle termék kerül ki nap, mint nap.A cég több mint kétszáz helyre szállít Győrben és környékén. Saját boltjaiba, Bedő logóval ellátott kisüzletekbe, üzletláncokba, munkahelyekre, éttermekbe. S mintha az idő megállt volna, Bedő Jani búzakenyere egy morzsányit sem veszített a népszerűségéből. 2016-ban elnyerte a megye kenyere címet, a búzacsírás csavart kifli pedig a tavaly nyári kenyérfesztivál legjobb kiflije lett.Bedő Szilárd szerint a sikerük titka a szív és a lelkesedés, valamint a családi hagyományok és a folyamatosan megújuló választék egyensúlya, ami ébren tartja a vásárlók kíváncsiságát.Pár éve cukrászüzemet indítottak, ma már salátákat is készítenek, és ügyelnek arra, hogy különlegességekkel kényeztessék az egészséges életmódot követő vevőket. Adalékoktól mentes, főleg hazai alapanyagokkal dolgoznak.Bedőéknél mindig történik valami, hétről hétre születnek új termékek. Az ötleteket próbasütéssel tesztelik, végigkóstolják és a vásárlókat is megkínálják, hogy kiderüljön, ízleni fog-e, és hogy változtassanak-e rajta valamit. Így válik hétről hétre változatosabbá a Bedő Pékség kínálata. A legfrissebb sláger a perec, amelyből sós és sajtos is készül. A vásári hangulatot idéző pihe-puha csipegetnivaló hamisítatlan nosztalgikus élmény a délelőtti kávé vagy tea mellé.Bedő Jánosné Éva néni máig szívesen kísérletezik. Sokan nem is tudják, hogy az ő receptje az utánozhatatlan ostoros kalács. A foszlós diós és kakaós finomság kuriózum, hiszen elkészítése időigényes, így csak pénteken sütik. Valósággal rajonganak érte a vásárlók, aki egyszer megkóstolja, alig várja a hétvégét.A Bedő Pékségben a széles kínálatnak megfelelően folyamatos a technikai- és üzemfejlesztés, amely biztos alapra, a lelkiismeretes és igényes munkára épít. A családi vállalkozás ereje az összetartás, nem véletlen, hogy a közel száz alkalmazott között több rokon, házaspár, testvérpár vagy unokatestvér akad, és vannak, akik több mint tíz éve kötelezték el magukat a cég mellett.A Bedő Pékség 25 éve élvezi vásárlói bizalmát, és a jövőben is azért dolgozik, hogy jó hírét megszolgálva az aranyló mezők ajándékát szolgálhassa fel az asztalunkra.