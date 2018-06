15 éves a Sopron Bank Burgenland

Elérhetőségek:



Mosonmagyaróvár, Deák tér 3. +36 96 577 580

Győr, Kisfaludy u. 44. +36 96 524 050

Sopron, Kossuth L. u 19. +36 99 513 000

Sopron, Várkerület 10. +36 99 513 850



„Közismert mondás, hogy az idő pénz! Vezetőként szabadidőm minél nagyobb részét családommal, barátaimmal szeretném eltölteni, így különösen fontos számomra, hogy egy szolgáltatónál ne kelljen hosszú ideig várakoznom vagy akár sorban állnom." – kezdte beszélgetésünket Jó Róbert.„Számomra legalább ekkora súllyal esik latba, hogy milyen háttérrel rendelkezik az adott pénzintézet. Itt nem kizárólag a tulajdonosi körre gondolok, inkább arra, hogy mennyire áll stabil lábakon az adott vállalat, mennyire megbízható, illetve milyen vélemény alakult ki róla. Megvallom őszintén, bár ebben a szférában dolgozom, de kockázatot csak bizonyos keretek között vállalok. Így nem mindegy, hogy egy bank mennyire eredményes, valamint mennyire kezeli jól a rá bízott pénzeket. A Sopron Bank Burgenland ebből a szempontból különösen jó választás, lévén a bankcsoport folyamatosan eredményesen működik; a tavalyi évet pedig kiemelkedő gazdálkodás jellemezte, mely tovább erősítette a stabilitást." – osztotta meg véleményét Zsoldos Zsuzsanna lakossági régióvezető.– tettük fel a kérdést Varga József vállalati régióvezetőnek.„Talán szakmai ártalom, de nekem kifejezetten fontos, hogy milyen tanácsadók ülnek abban a fiókban, ahol éppen bankolni szeretnék. Számomra igenis meghatározó, hogy ki lesz a tanácsadóm. A Sopron Banknál kiváló ügyfél-, piac- és régióspecifikus ismeretekkel rendelkező, szakmailag felkészült csapat áll az érdeklődők rendelkezésére. Munkatársaink értékteremtő megoldásokat kidolgozva támogatják ügyfeleink banki, biztosítási és befektetési területen is. A hatékony szervezeti felépítés kellő rugalmasságot biztosít számunkra, hogy a regionális kis- és középvállalkozások részére egyedi pénzügyi megoldásokat kínáljunk."„Természetesen befolyásolják a döntésemet. De fontos, hogy mit mérek mihez. Almát a körtével nincs értelme hasonlítgatni. Mit is kapok a pénzemért? Én ezt teszem mérlegre!" – adta át a stafétabotot Jó Róbertnek Varga József vállalati régióvezető.„Ahogy kollégám is említette, a biztos háttér meghatározó döntési kritérium sokunk számára. Különösen fontos az adott pénzintézet tulajdonosi háttere, eredményessége. A GRAWE Bankcsoport az elmúlt közel két évszázad alatt olyan pénzügyi tudást és tapasztalatot halmozott fel, melyet kevés magyarországi pénzintézet mondhat magáénak."„Egyetértve vezérigazgató-helyettesünkkel, nekem a bankválasztás kapcsán még az is mérlegelési szempont, hogy adott árért cserébe, mennyire személyre szabott szolgáltatást kapok." – zárta beszélgetésünket Zsoldos Zsuzsanna lakossági régióvezető.