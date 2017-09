10 év szenvedés után segített a Neuropress-terápia!

10 éve kezdődtek a nyiroködémás panaszaim, az alsó lábszáramon és főként a bokák tájékán jelentkeztek. Abban az időben még csak egy kellemetlen érzésként tekintettem arra, hogy melegben vagy hosszabb utazások alatt egy kissé megduzzadtak a bokáim. Mivel nem voltam tisztában azzal, hogy mi a probléma, úgy gondoltam, a pihentetés elég.Később egyre jobban és egyre hosszabb időre dagadtak be a lábaim. Ekkor orvoshoz fordultam. Felkerestem egy ortopéd orvost, belgyógyászt és kardiológust is, de sajnos, egyikük sem talált olyan „betegséget", amivel igazolhatóak lettek volna a panaszaim. Így a vízhajtó kezelés sem hozott eredményt. A munkahelyi orvos tanácsára felkerestem egy nyirokambulanciát, ahol szembesültem a diagnózissal, miszerint nyirokkeringési elégtelenségem van. 7 éve diagnosztizálták ezt a betegséget. Fáslizást és nyiroktornát javasoltak, félévente jártam ellenőrzésre. Az állapotom nem javult, de legalább nem is lett rosszabb. Tájékoztattak arról is, hogy meggyógyulni nem fogok, de ezt az állapotot szinten lehet tartani. Ebbe nem tudtam belenyugodni, hiszen a fásliviselés napi 3 órán keresztül még télen sem kényelmes, nem a nyári melegben, amikor a láb­dagadás erősebben jelentkezett. Emiatt egyre elszántabban kerestem a megoldást, először az újságban, utána az interneten találtam rá a Neuropress-terápia sikertörténeteire. Érdekelni kezdett ez a módszer, és kíváncsi voltam, hogy nekem is tudnának-e segíteni. Idén tavasszal döntöttem el, hogy lesz, ami lesz, kipróbálom. Már az állapotfelmérésen egy hatalmas kő esett le a szívemről, mert Vargha úr egy fél szóval sem mondta azt, hogy ezen nem lehet segíteni, sőt! Elmagyarázta a problémám kiváltó okát, hogy a szervezetem működése nagyon le van lassulva, főleg a nyirokrendszer, aminek következményeként rengeteg toxikus anyag gyűlt fel, és a tápanyagok felszívodása sem megfelelő. Életmódra vonatkozó tanácsokat is kaptam, azóta jobban odafigyelek a táplálkozásra és a rendszeres testmozgásra is, hiszen ülőmunkát végzek.A terápia végéhez érve teljesen elégedett vagyok, hiszen 10 év után, alig pár hónap alatt tünetmentes lettem. A köz­érzetem sokkal jobb, nem vagyok fáradékony, a lábaimat tollpihe könnyűnek érzem. Étkezés után nincs kellemetlen teltségérzetem, és az édesség utáni sóvárgás is megszűnt.A rendelőben igazán családias légkör uralkodik. Mindenki nagyon kedves, segítőkész és mosolygós, ami pluszenergiával tölti fel az ide érkezőket. A legjobb szívvel és biztos tudattal ajánlom a terápiát mindenkinek, hisz véleményem szerint a Neuropress-rendelőben minden egészségügyi panaszra van megoldás. Itt nem tünetet kezelnek, hanem a problémát kiváltó okokat feltárva, egyénre szabott terápiával erősítik fel a szervezetet öngyógyító folyamatait. Nem feledkeznek meg a lelki egyensúlyról sem, hiszen egészséges lélek nélkül nincs egészséges test, és fordítva.Vargha Zsoltnak és a Neuropress minden munkatársának köszönöm a segítséget!

Duducz Jolán és Ballán Jolán – ízületi gyulladás, túlsúly, bőrkiütés, migrén Édesanyám már nagyon rossz állapotban volt, az állandó derék- és csípőfájdalomtól alig tudott mozogni, ödémásodni kezdett, a vérnyomása is nagyon magas volt, azt mondták, hogy csak a műtét segíthet rajta. A folyamatos vizsgálatok, a találgatások, a különböző kezelések sora – ami nem vezetett eredményre – nagyon megviselt bennünket lelkileg és fizikailag egyaránt. Műtétet javasoltak végső megoldásként, de azt mindenáron el akartuk kerülni. Ekkor döntöttük el, hogy nem halogatjuk tovább, felkeressük a Neuropress-terápiát. Sok jót hallottunk a módszerről, gondoltuk, megpróbáljuk, hiszen már nem volt veszítenivalónk. Sor került az állapotfelmérésre ahol Vargha úr elmagyarázta, miként függ össze a pajzsmirigyprobléma az ízületi panaszokkal, a vérnyomás az ödémával. Egyszóval rávilágított a panaszok kiváltó okaira. Ezek után nem volt kérdés, hogy elkezdjük a terápiát. Bár én csak kísérő lettem volna, de a hallottak alapján gyorsan alávetettem magam én is egy állapotfelmérésnek. Kíváncsi voltam, hogy a bőrömön megjelenő piros, viszkető kiütések mitől jönnek elő, a túlsúlyom is gondot jelentett, és az állandó fejfájásomra is megoldást szerettem volna. Vargha úr egyénre szabott terápiát írt elő, ellátott életvezetési tanácsokkal, javasolta a biorezonanciás vizsgálatot, amelyen kiszűrték, hogy milyen tápanyagokat nem tud a szervezetem hasznosítani. Tehát komplex, mindenre kiterjedő volt a felmérés. Elkezdődtek a kezelések, rendszeresen jártunk édesanyámmal, és hamarosan érezni kezdtük a jótékony hatást. Édesanyám fájdalmai fokozatosan enyhültek, vérnyomása rendeződött, ezáltal az ödéma is elmúlt. Ami számára – és mindannyiunk számára – is hihetetlen volt, hogy a terápia végére a műtéti beavatkozás már nem volt indokolt. Magamon is tapasztaltam a javulást, a viszkető kiütéseim – amik korábban megkeserítették az életemet – elmúltak, megszűntek a fejfájások. Fontosnak tartom kiemelni, hogy közben 5 hónap alatt 17 kg-ot sikerült fogynom éhezés nélkül, csupán betartottam a táplálkozásra és életmódra vonatkozó tanácsokat. Még most is hihetetlen számunkra, hogy milyen eredményes a terápia, és közben semmi mellékhatást nem tapasztaltunk. Sokkal energikusabb vagyok, már nem tarkítják csúnya vörös foltok a testemet, visszatért az önbizalmam, eljárhatok fürdőkbe is, egészségesen és remekül érzem magam a bőrömben.Hálásak vagyunk érte Vargha úrnak.

Pintér Ferenc – magas vérnyomás, emelkedett vércukorszint Egészségügyi problémáim 20 éve kezdődtek. Magas vérnyomást és emelkedett vércukorszintet állapítottak meg az orvosi vizsgálatok. Számos orvosságot kellett szednem, amelyek egy ideig segítettek a tüneti kezelésben, de az évek előrehaladtával egyre rosszabb lett a közérzetem, illetve állandó rosszullétek tarkították a mindennapjaimat. Orvostól orvosig jártam, de sajnos hosszú távú megoldást nem találtam mindaddig, amíg a Neuropress-terápiát fel nem kerestem. Megelégeltem, hogy egyre gyakoribbá váltak a rosszullétek, egyre ingadozóbb lett a vérnyomásom, és a vércukromat sem sikerült normál szinten tartani. Az újságban olvastam több gyógyultról, illetve ismerősök is csak ajánlani tudták a terápiát, így be is jelentkeztem egy teljes körű állapotfelmérésre. A kezelések mellett biorezonanciás állapotfelmérésen is voltam, illetve a dietetikus segítségével megváltoztattuk a táplálkozási szokásaimat. A vércukorszintem stabilizálódott, a vérnyomásom is egyre kiegyensúlyozottabbá vált a kezelések folyamán. Mindig erőt adott a folytatáshoz az, hogy éreztem magamon a javulást. A rossz közérzet is már a múlté. Az életmódbeli tanácsokat azóta is betartom, hiszen szeretném hosszú távon megőrizni az egészségemet. Mindenkinek ajánlom ezt a komplex gyógymódot.Köszönöm Vargha Zsoltnak és kollégáinak a páciensekhez való lelki­ismeretes hozzáállást, és nem utolsó­sorban azt, hogy visszakaptam régi önmagam!

