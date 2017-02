Nagy-Britannia uniós tagsága megszűnésének kemény módja ellen tiltakoznak a Stop the Silence (Törd meg a csendet) akciócsoport tagjai egy kampányplakátjuk előtt a brit parlamentnél Londonban 2017. február 27-én. A kemény Brexit kifejezés azt a forgatókönyv-változatot jelenti, amelynek alapján az Egyesült Királyság az EU-tagság megszűnésével együtt kivonulna az Európai Unió egységes belső piacáról és a vámunióból is. Theresa May brit kormányfő a tervek szerint március végéig aktiválja a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyét, amely szabályozza - és aktiválása el is indítja - a kilépési folyamatot. (MTI/EPA/Andy Rain)