Volt autópálya matricája, mégis 240 euróra büntették Andrást

Szabó András is több évtizede foglalkozik autómentéssel. Rendszeresen járja Európa útjait, de őt is megdöbbentette, ami szerda reggel történt vele az A4-es autópályán a hegyeshalmi átkelőnél -Szabó András a portálnak elmondta: minden évben megvásárolja járműveire a szükséges autópálya matricát. Így tett idén is. Január 2-án vette meg a hazai mellett Szlovákia, Csehország és Ausztria fizetős útjaira szükséges matricát. Összesen több mint 900 ezer forintot fizetett ezekre az éves útdíjakra. A matricákat kedden ragasztotta fel az autóira.

Éppen ezért is döbbent meg a szerda reggel történteken. Hazafelé tartott Ausztriából, amikor a hegyeshalmi átkelő előtt megállították matrica ellenőrzésre. Az osztrák autópálya-kezelő munkatársa közölte vele, hogy szerinte manipulált az matricája.Ezért eltávolították a vignettát a szélvédőjéről és 240 eurós büntetést is kellett fizetnie a helyszínen. Magyarázatot nem kapott erre az eljárásra, csupán egy formanyomtatványt adtak a kezébe, amin a büntetési tételek szerepelnek.Szabó András igazságtalannak és felháborítónak tarja ezt az eljárást. Éppen ezért igazságügyi szakértőt és ügyvédet fogad, hogy igazának érvényt szerezzen.