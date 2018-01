Vitatkozzatok sokat! - tanácsolta Ferenc pápa az ifjú lébényi feleségnek és férjének

Mesébe illő, ahogy a lébényi Róber Viktória három éve megismerkedett a férjével. A győri Szent László Látogatóközpont munkatársaként vezette körbe a kisváros Szent Jakab-templomához érkezőket, amikor egy zarándokcsoportban találkozott a félig szicíliai, félig (anyai ágon) magyar származású Giuseppe Monsone-Gebauerrel, aki a spanyol atya magyarországi látogatását koordinálta.A leendő férj a csoport vezetőjével, Don Manuel atyával jó barátságban volt már akkor is, hiszen számos alkalommal önkénteskedett nála a zarándokszálláson, Spanyolországban. Giuseppe 21 éves kora óta Budapesten él, egy olasz cég közép-európai kereskedelmi igazgatója. Nyolc alkalommal gyalogolt végig az El Caminón, a Szent Jakab sírjához tartó ősi zarándokúton. A lébényi találkozásból szerelem született, amelyet tavaly szeptemberben esküvő, október végén pedig egy római, Vatikánban véget érő út követett. Ezen a ponton pedig adjuk át a szót előbb a férjnek, majd a feleségnek.„Kevesen tudják Magyarországon, de Ferenc pápa minden szerdán az általános audiencián fogadja a Vatikánban a három hónapon belül egyházi házasságot kötött párokat. Minket kedves barátunk, Juliusz Janusz érsek, apostoli nuncius kísért el, így nyílt lehetőség arra, hogy beszélgethessünk Ferenc pápával."Ferenc pápa az első katolikus egyházfő, aki a jezsuita rend tagja. A férj korábban II. János Pállal, majd XVI. Benedek pápával is személyesen válthatott szót. Giuseppe mélyen kötődik a Loyolai Szent Ignác alapította jezsuita rendhez, annak spiritualitása nagy hatással volt eddigi életútjára és most már a házasságára is.„Ferenc pápa gratulált nekem, hogy megtanultam magyarul, mert Buenos Airesben ismert egy magyar apácát és szerinte szinte csoda, ha valaki elsajátítja ezt a nehéz nyelvet" – mondta Giuseppe. „Az ifjú házasok esküvői ruhájukban járulnak a pápa elé – avatott be a részletekbe Viktória. – Természetesen volt bennem drukk, de a szentatya annyira közvetlen személyiség, hogy ez hamar eltűnt."Ferenc pápa azt a tanácsot adta az ifjú párnak, hogy egy házasságban három szó használata nagyon fontos. Grazie, scusa és per favore – így hangzik olaszul, ami magyarra lefordítva nagyjából úgy érthető: legyünk hálásak, ha szükséges, kérjünk bocsánatot, legvégül pedig tudjunk kérni.„A pápa kérdezte tőlünk, hogy hányszor vitatkozunk naponta – vette át a szót Viktória.– Szerinte ugyanis fontos, hogy a párok vitatkozzanak egymással. Hozzátette, hogy nem veszekedésről, hanem vitatkozásról beszél. Mert fontos, hogy a párok kommunikáljanak egymással. A lényeg, hogy a házasfelek a szívükben békességgel, megbocsátással térjenek nyugovóra."Az ifjú ara ajándékkal is készült: egy saját maga által készített, a lébényi templomot ábrázoló rajzot adott át az egyházfőnek.„A pápa hosszan nézte a lébényi templomról készült rajzomat, és azt kérdezte tőlünk, hogy hol található ez a szép hely."Viktória régóta készít főleg egyházi vonatkozású, leginkább megyénk tájait, műemlékeit ábrázoló rajzokat, grafikákat. Művei ajándéktárgyakat is díszítenek, amelyek megtalálhatóak a Széchenyi téri bencés templom, a pannonhalmi és a tihanyi apátság kegytárgyboltjában is.„A végén a nuncius elmesélte, hogyan ismerkedtünk meg Vikivel, mesélt a pápának Lébényről, a Kisalföldről. A pápa megölelt minket és búcsúzóul erősen megszorította a kezemet" – fejezte be a szentatyával való találkozásuk történetét az ifjú férj.