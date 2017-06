Veres András megyéspüspökkel születésnapoztak a Hildegardban - fotók

A magyaróvári városrész legidősebb óvodája pénteken ünnepelte fennállása 135. évét. A jubileumra ellátogatott Veres András megyéspüspök is, aki ünnepi szentmisét celebrált a magyaróvári plébániatemplomban.Az 1874-ben alakult jótékonysági nőegylet - mely Albert királyi herceg fiatalon elhunyt feleségének, Hildegárdnak a nevét viselte - kezdeményezésére 1881-ben 7852 forint 45 krajcár gyűlt össze a kisdedóvó alapítására. Jummerspach Frigyes uradalmi főügyész tervei alapján emelték a kétcsoportos óvodának helyt adó épületet, melyet 1882-ben Zalka János győri püspök avatott fel. Kezdetben két apáca tanító-óvónő vállalta a gyermekek nevelését. Egészen az 1949-es államosításáig a Szatmári Irgalmas Nővérek látták el itt a nevelői-oktatói feladatokat. 1990-től a Győri Egyházmegye lett az intézmény fenntartója, ekkortól működnek a vegyes csoportok is. Visszatértünk gyökereinkhez, katolikus szellemben, Istennek tetsző módon nevelünk. Jelenleg az óvoda öt csoportjában 135 kisgyereket fogadunk. Közülük 35-en készülnek ősztől iskolába - tudtuk meg Fehér Lászlóné óvodavezetőtől.A Szent László emlékévhez kapcsolódóan "Idvezlégy kegyelmes Szent László" címmel kiállítás nyílt az óvodában. A gyermekek ünnepi műsora is lovagkirályunk szellemiségét elevenítette fel. Az óvodavezető szerint külön öröm, hogy 2017-ben a sziklahitű Szent Lászlót és a fennállásuk 135. évét egyszerre ünneplik, és ezzel is keresztény hagyományaikra hívják fel a figyelmet.