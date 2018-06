Várják a látogatókat a lébényi templomba

A Szent Jakab Látogatóközpont működtetői azt szeretnék, hogy minél többen csodálják meg a romanika hazai gyöngyszemét. Fotó: Kisalföld-archívum/Bertleff András

Május elején változás következett be a lébényi Szent Jakab Látogatóközpont működtetésében, amelyet – mint Gőgh Tibor plébánostól megtudtuk – a Győri Egyházmegye most már a győri Széchenyi István Egyetemmel közösen végez. Az együttműködés azért is kézenfekvő, mert az univerzitásnak vallásturisztikai tanszéke is van.Az igényesen kialakított központban tárlatvezető várja a betérőket. Ennek köszönhetően az 1206-ban épült, több mint 800 éves lébényi templom szakszerű idegenvezetéssel is megtekinthető. A változás pozitív hatása már látszik a számokon: májusban bő 700 regisztrált látogatót fogadtak. A plébános szerint ugyanakkor kétszer-háromszor ennyi olyan turista érkezett Lébénybe, aki csak kívülről csodálta meg a romanika hazai gyöngyszemét, azaz nem váltott belépőjegyet. A cél, hogy közülük minél több vendéget bevonzzanak.A keddtől szombatig naponta 10-től 18 óráig nyitva tartó látogatóközpontban azért is érdemes belépőt venni, mert a templombelső egészen különleges. Az istenházát idegenvezetés nélkül a felnőttek 600, a diákok, nyugdíjasok 400 forintért tekinthetik meg, idegenvezetéssel pedig 900, illetve 600 forintot kell fizetni. Az utóbbi esetben a 20 tagúnál nagyobb csoportok 100 forint/fős kedvezményt kapnak. A templom részletes, egy-másfél órás bemutatása 1200, illetve 800 forintért hallgatható meg.Gőgh Tibor azt is elmondta, hogy a látogatóközpont emellett többféle élményprogramot kínál. A turisták felmehetnek a toronyba, ahonnan megtekinthető a lébényi körpanoráma: tiszta időben a pannonhalmi főapátság is látható. A VIP-túrát azoknak ajánlják, akik olyan helyekre is szeretnének bejutni, ahová egyébként tilos: a sekrestyébe, a karzatra – ahol az orgona található –, a szentélybe, emellett megkerülhetik az oltárt. Iskolásoknak ugyancsak kínálnak speciális túrákat. A kirándulók, túrázók számára fontos információ, hogy a látogatóközpontban van mosakodási, zuhanyozási lehetőség, az árnyas udvaron pedig tűzrakó helyet alakítottak ki.A lébényi templomlátogatásról a szentjakabtemplom.hu címen található bővebb információ.