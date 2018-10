Vannak szabad telkek Jánossomorján

– A legtöbb építkezés a tervezett ütemben halad – kezdte Lőrincz György, Jánossomorja polgármestere.

Jánossomorján szeretnék, ha 2019 végére minden utca szilárd burkolatot kapna.

– Az egyik legnagyobb beruházásunk a belterületi kerékpárút és -sáv megépítése, amely rendben halad. A kivitelezőkkel is folyamatosan egyeztetünk, most úgy tűnik, október 31-ig elkészülhetnek a munkákkal. Két szakaszon a teljes útfelület is megújul. A vasúti átjáró előtti a Magyar Közút és az önkormányzat közös finanszírozásával készül el. A Szent István utca elhasználódott szakaszát pedig állami támogatással újítják fel. Emellett a közelmúltban három felújított városi utat is átadtunk. Százharminc kilométer út van a kezelésünkben, ez óriási szám egy 6000 lelkes településhez. Korábban kimondtuk, hogy évente legalább 50 milliót kell utcákra költenie a városnak. Jól állunk, hiszen tavaly, az első évben már ezen összeg közel dupláját tudtuk fordítani erre: tavaly 10 utca újult meg. Ebben az évben már három utcát adtunk át, kettő még várat magára, de várhatón idén készek lesznek azok is. A járdafelújításaink is jól haladnak, erre is évente 15 millió volt a kitűzött cél, szerencsére túlteljesítettünk itt is.