Vállalkozásokat remélnek az új aszfaltos úttól Rajkán

A rajkai iparterület fejlesztéséhez szükséges út kiépítésére sikeresen pályázott a helyi önkormányzat. Az építkezéshez 181 millió forint támogatást kaptak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban. Ennél azonban kedvezőbb áron, 153 millió forintból sikerült végül elkészíteni a több mint 1,7 kilométeres útszakaszt.

Sárban, sötétben lehetett eddig itt közlekedni. Most biztonságosan, aszfaltos úton és közvilágítás mellett lehet eljutni az ipari területre – mondta Kiss Vince polgármester, aki Nagy Istvánnal és Németh Zoltánnal adta át az utat.

– Az iparnak szánt terület – mely részben önkormányzati, részben magántulajdon – az 1-es számú fő vasútvonal és az M15-ös autóút között fekszik. Eddig itt kavicsos földúton közlekedtek a helyi gazdák és az itt működő autóipari vállalkozáshoz érkezők. Süllyesztett szegélyek között vezetett a szilárd burkolat nélküli út, melyet több helyen építési törmelékkel vagy bányakaviccsal javítottak. Az 1725 méteres út megépítésével szilárd burkolatú kapcsolat létesült a meglévő ipari terület és a falu között. Továbbá könnyen elérhetővé váltak a gazdasági övezet irányába közlekedők számára a szállítmányozásra használt M15-ös és M1-es autópályák, illetve az 1. számú vasúti fővonal is – fogalmazott Kiss Vince rajkai polgármester.



Mint elmondta, a beruházás által segíteni tudják az autóipari beszállító céget is, mely a bővítésen gondolkodik. Illetve további vállalkozások is felfedezhetik maguknak ezt a helyet. Így az iparűzésiadó-bevételük is nő.

Ezzel egyidejűleg a napokban Nagy István agrárminiszter és Németh Zoltán, a megyei önkormányzat elnöke jelenlétében adták át a Víztorony utcát is, ahol a közvilágítás kiépítésére a Belügyminisztérium nyújtott közel 23 milliós támogatást, melyet a falu 7 millióval egészített ki.



– Augusztusban egy százalék alá csökkent a munkanélküliség a megyében. Emögött rengeteg munka, együtt gondolkodás, fejlesztési elképzelés van. Ilyen jövőbe mutató beruházást adunk át most, mely lehetőség, hogy újabb munkahelyek jöjjenek létre – emelte ki Németh Zoltán.



Ez nem csak egy aszfaltcsík: ez munkahelyteremtő, gazdaságélénkítő fejlesztés, mely hozzájárul a település élhetőségéhez – vélekedett Nagy István, aki méltatta a jövőképpel rendelkező rajkai önkormányzatot is.

Kiss Vince abban reménykedik, hogy a község déli szakasza közlekedésének rendezése után az északi oldalon is történnek lépések. A németjárfalui út építése pedig a tervek szerint hamarosan megkezdődhet.