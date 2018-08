Vadászatból lett lélegeztetőgép Mosonmagyaróváron

A vadászok adománya egy transzport-lélegeztetőgép beszerzéséhez járult hozzá az intenzív osztályon.

Vadásznap

A vadászok szeptember 8-án ismét gyűjtenek majd a kórház javára, hiszen megrendezik a huszonegyedik vadásznapot a Lajta–Hanság Zrt. majoroki lőterén. A rendezvényt délelőtt 10 órakor kürtszó mellett Nagy István agrárminiszter nyitja meg, köszöntőt mond prof. dr. Faragó Sándor emeritus rector. A nap folyamán lesz koronglövő verseny, a vadásztársasági főzőcsapatok vetélkedője, a gyerekeket pedig légpuskalövészet, arcfestés és hintózás várja.

Évek óta hagyomány, hogy a környék vadásztársaságai a vadásznap tombolájának bevételéből a mosonmagyaróvári Karolina Kórházat támogatják. Így történt ez most is, amikor a vadásztársaságok képviselői jelképesen átadták az előző évi rendezvény során befolyt összegből vásárolt eszközt.A tavalyi mosonmagyaróvári vadásznapon is rendkívül szép számmal vettek részt a térségben működő társaságok. Így a kisbodaki Agg-Duna, a dunakiliti „Sólyom" Láng Rudolf Vadásztársaság, a Felső-szigetközi Vadászszövetség, a Diana Vadászhölgy Klub, a Hanság Menti Vadásztársaság, a várbalogi Három Fenyő Vadásztársaság, a rajkai Hunor Vadásztársaság, a Levéli Vadásztársaság, a lébényi Rábca-menti Vadásztársaság, a Mosonszentjánosi Vadásztársaság, a Szigetköz Vadásztársaság, a bezi Tó-közi Vadásztársaság, a kónyi Tündértó Vadásztársaság, a dunaszigeti Vadkan Vadászati Egyesület, a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt., valamint a házigazda Lajta–Hanság Zrt.A vadászok az eddigi legnagyobb összeget, ötszázezer forintot gyűjtöttek össze a tombolán, amiből ezúttal is a mosonmagyaróvári kórházat támogatták. Az intézmény a vadászok adományából korábban már vásárolt eszközöket a gasztroenterológiai, sebészeti és kardiológiai osztályoknak. Ezúttal pedig az intenzív osztályra kellett a sürgős segítség.Amint azt dr. Bertalan István főigazgató főorvos elmondta: nemrégiben éppen telt ház alakult ki az intenzív osztályon, minden ágy megtelt, viszont a 2003-ban beszerzett mobil lélegeztetőgépek éppen akkor hibásodtak meg. Így gyors beszerzésre volt szükség, ehhez jól jött a vadászok támogatása. A félmillió forintos adománynak hála két napon belül megérkezett a 3,8 millió forintos műszer.Dr. Hidi Eszter, az aneszteziológiai és intenzív terápiás osztály vezetője kifejtette: az új transzport-lélegeztetőgép a piacon elérhető egyik legmodernebb eszköz. Nagyobb „tudású", mint az eddig használt berendezések, lélegeztetési módokban is többet tud elődeinél. Szélesebb skálán változtatható a lélegeztetett levegő oxigéntartalma.Ezt a géptípust kifejezetten a betegek szállítására fejlesztették ki, ezzel biztosíthatók a kórházon belüli diagnosztikus vagy terápiás beavatkozások az altatott betegnél. Szerencsés, hogy a mentőszolgálatnál is ez a géptípus szerepel.