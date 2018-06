Úton a nemzetközi hírnév felé

A legutóbbi győztes a Győri Filharmonikus Zenekarral is fellépett.

Ez a verseny jó ugródeszka a fiatal hegedűművészek számára – mondta el Popielek Éva, a Fejes Józsefné Zenei Alapítvány Kuratóriumának elnöke. – Ezt a viadalt 1985-ben azzal a céllal indították, hogy a tehetséges hazai művészek megméressenek. Később aztán nyitottunk a külföldi hegedűsök felé, ami a verseny nívóját is emelte. Számunkra is nagy öröm, hogy több fiatal művészre azután figyelt fel a nemzetközi közönség, miután megnyerte ezt a hegedűversenyt. A legutóbbi első, Lara Boschkor 2013 óta például ösztöndíjat kapott a németországi Kronberg Akadémián és fellépett már a világ több híres koncerttermében.A versenyt továbbra is a harmincéves vagy annál fiatalabb művészek számára hirdetik. Idén a legfiatalabb 2001-es születésű hegedűs lesz, ám a viadal történetében volt már ennél jóval fiatalabb győztes is.Egy nemzetközi öttagú zsűri értékeli a vonósokat – tette hozzá Popielek Éva. – Idén két magyar, Perényi Eszter és Ábrahám Márta, valamint a litván Jurgis Dvarionas, a cseh Frantisek Novotny és a német–orosz Michael Vaiman figyeli a tehetségek mozdulatait. Egy háromkörös verseny vár a zenészekre. Az elődöntőből viszont csak tizenketten jutnak tovább a következő fordulóba, ahol már zongorakísérettel játszhatnak. A legjobb hat a döntőben pedig már zenekar mellett bizonyíthat.A nyitó hangverseny holnap este 7 órakor kezdődik a Flesch Károly Kulturális Központ színháztermében. A Flesch-verseny mindenki előtt nyitott, programjai ingyenesek. A döntő június 9-én, a gálakoncert és az eredményhirdetés június 10-én este 7 órától lesz.